Pernambuco. Itália. Ceará.

Foto: Divulgação O poeta e dramaturgo Ariano Suassuna morreu em 23 de julho de 2014

Sempre tive muita fascinação por Pernambuco. A Bahia é amor; Pernambuco é fascinante. Fascinação composta de atração e resistência, o que torna todos os sentimentos mais fortes, como diz a psicanálise.

Quando da inauguração do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, a primeira exposição que pensei foi Ceará-Pernambuco. Dragões e leões. Era exatamente o contraponto entre uma terra de aristocracia e bons solos (o açúcar deixou esse passado de poder e grana) e outra terra pobre, seca, de solos terríveis e gente indomável.

Pernambuco, ao contrário da Bahia que se declara recôncavo para dizer que não é do Nordeste, sempre quis ser leão do norte. Pernambuco, Recife (não a Veneza americana, como dizia Manuel Bandeira), para mim, sempre aparece por meio de quatro figuras: Manuel Bandeira, João Cabral, Gilberto Freyre, Ariano Suassuna.

Os primeiros sem retoques. Os últimos saudosos dos tempos do açúcar e dos holandeses. Gilberto Freyre celebrou os africanos da senzala para falar da riqueza da casa grande. Ariano criou o Armorial para dizer que na cultura popular tinha o erudito. Ah, mas Ariano nem pernambucano é. Sim, não existe ninguém tão pernambucano quanto ele. O Movimento Armorial completou 50 anos e, para comemorar, seu filho Manuel Dantas Suassuna e a especialista Denise Mattar fazem uma exposição no Espaço Cultural Unifor.

Ariano tinha aquela pose da aristocracia rural. Nasceu na aristocracia paraibana. Seu pai foi assassinado nas lutas políticas e ele foi levado pela mãe para Pernambuco. A exposição mostra como Ariano tentou, através do cordel, da gravura e do romance, transformar o universo imaginário popular nordestino num conjunto de "armas e barões assinalados". Ariano era uma espécie de arquiteto da nobreza popular.

Lembro-me de que, em 1995, quando Ariano assumiu a Secretaria de Cultura de Pernambuco pela segunda vez, eu era presidente do Fórum Nacional de Secretários de Cultura e ficamos bons parceiros. Um dia, ele me ligou e, depois de um longo preâmbulo, disse que queria conversar comigo sobre a minha sucessão no fórum, mas não se sentia bem em conversar pelo telefone e me convidou para visitá-lo.

A exposição Armorial 50 está em cartaz no Espaço Cultural Unifor Crédito: Daniela Nader/Divulgação

Aceitei. Uma semana depois, cheguei, como combinado, numa sexta-feira à tarde, na Secretaria e sua assessora me atendeu, dizendo que Ariano não se sentia bem, fora para casa e me deixara uma carta. Na missiva, Ariano elaborava uma justificativa para chegar à tese de que eu era muito jovem para tantas responsabilidades e deveria deixar o segundo mandato para alguém mais alinhado ao ministro Francisco Weffort.

Eu vinha tendo seguidos enfrentamentos com Weffort e tinha o apoio entusiasmado da maioria dos secretários. O pernambucano, por sua vez, tinha acabado de enfrentar um atrito com o Movimento Manguebeat de Chico Science. Ele queria que Chico tirasse o Science do nome porque detestava rock e a cultura pop de massa.

Tinha decidido - até ali - não ir para a reeleição, mas como todo bicho teimoso do Ceará, diante daquela afronta da aristocracia pernambucana, resolvi "ir para o pau". A eleição foi num encontro na Bahia, e Ariano lançou um candidato apoiado por Weffort. Ganhei de lavada.

O tempo passou e "andou mexendo com a gente", sim. Hoje acho que Ariano tinha mesmo razão. Perdi meu precioso tempo, embora a lambada que dei no Weffort fosse merecida, pois aquela cabeça dele era equivocada demais.

Enfim, Ariano era aristocrata, engraçado, briguento, contraditório e - em uma palavra - genial. E a exposição da Denise é linda e me deixou com saudades do velho, de suas camisas de linho brancas e das nossas animadas conversas e refregas. Sem falar que é um bálsamo nordestino para superar essas exageradas odes às artes e às manhas sudestinas da dototeca e do miserê (cultural, não financeiro) em que vivemos hoje.

O Armorial tem 55 anos. Em 2020, a exposição Armorial 50 foi adiada em virtude da pandemia. Realizada no Espaço Cultural Unifor, a mostra fica em cartaz até 29 de junho. Visitações de terça-feira a sexta-feira, das 9h às 19 horas; sábados, domingos e feriados, das 12h às 18 horas.

SOBRE RISTORANTES, OSTERIAS, TRATTORIAS E FORNERIAS

Abriu mais uma forneria italiana em Fortaleza: trata-se da Villa Borghese (rua Professor Dias da Rocha, 273). Deve ser a décima, ou até mais, que se intitula "forneria" na Cidade. Mas, de fato, é a primeira.

Deixe-me explicar por que há tantos restaurantes italianos em Fortaleza e, na maioria das vezes, eles são qualquer coisa, menos italianos. Os italianos cearenses se baseiam no padrão gastronômico das cantinas italianas paulistas: muito macarrão, molhos feitos com ingredientes de origem duvidosa (como molhos de tomate concentrados e cremes de leite de caixinha), entre outras coisas.

Primeiro, é preciso esclarecer: não existem cantinas na Itália. Existem trattorias, ristorantes e osterias. Trattoria é um local popular, com comida caseira e regional. Ristorante é mais formal e sofisticado, com uma proposta mais inventiva. Osteria é um bar de vinhos que serve comida simples, como antepastos e ensopados.

Em segundo lugar, a boa comida italiana é leve, tem molhos sutis e preza pela qualidade dos ingredientes. Fornerias são padarias que, com um grande forno, produzem pães, pizzas e algumas massas.

A Villa Borghese oferece tudo isso e, principalmente, tem uma mão mais leve, como exige a boa cozinha italiana. Embora cometa alguns erros, acredito que irá longe. O chefe Manuel Oliveira, que também comanda a cozinha do Barreta, sabe o que faz.

Vou falar de um equívoco: o uso exagerado do azeite trufado. Sei que é o queridinho dos influenciadores (pagos para elogiar) do Instagram, mas nem trufa tem. Trata-se de uma infusão química artificial de um gás derivado do petróleo (um composto chamado 2,4-dipenteno). Como diz um crítico exigente, é um ingrediente que empesteia qualquer ambiente com seu cheiro de gás de cozinha. Querem comer azeite trufado? Comam. Mas saibam que não é chique e não é trufa — é gás de petróleo. Vocês podem comer isso em um posto de gasolina.

Resumindo: a Villa Borghese tem uma boa proposta. Começa bem e merece ser chamada de forneria.





BEATRIZ FURTADO E A DIALÉTICA DA CULTURA CEARENSE.

Fui à apresentação da defesa da progressão para professora titular da Beatriz Furtado no Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará (Adufc). Foi um momento inesquecível de descrição de uma trajetória intelectual e política exemplar.

Lembrei-me de um texto seminal de Alfredo Bosi, em um livro que não me canso de citar ("Dialética da Colonização"). Nele, Bosi discute os conceitos de colonização, culto e cultura — três palavras que se aparentam pela raiz verbal comum. Colonização refere-se ao processo pelo qual o conquistador ocupa e explora novas terras, dominando seus recursos naturais. Culto remete à memória dos deuses e dos antepassados, celebrados por vencedores e vencidos. Cultura é, além da herança de valores, o projeto de um convívio mais humano. A cada conceito corresponde uma dimensão temporal: o presente, o passado e o futuro.

Ao contar sua história pessoal, Beatriz fez uma crítica à colonização, apresentou um panorama de nossa memória e concluiu compartilhando sua visão sobre nossa cultura.

Foi tudo sincero, despojado e muito bonito. Quando relatou a história da visita da cineasta Agnès Varda ao Ceará, o momento foi, ao mesmo tempo, engraçado e comovente.

Para quem não assistiu, vamos postar a apresentação no site do Colégio de Estudos Avançados (CEA), que será lançado no fim do mês. E também o filme que Varda fez em Fortaleza por ocasião da tal visita.

O CEA também lançará os projetos do Calendário das Conferências Avançadas, a Cátedra Capistrano de Abreu, a revista digital do Colégio e o projeto de duas coleções de livros (digitais ou em papel, um dia saberemos). Mas deixo o lançamento oficial para o reitor Custódio e o diretor Tarcísio Pequeno — estou aqui apenas "espoilando" (mais um anglicismo), na minha função de secretário executivo.