Abril Despedaçado

Foto: FERNANDA BARROS Registro de Elmano de Freitas durante entrega de casas em Itaitinga, em fevereiro de 2025

Elmano: ser e parecer. That 's the question.

A afirmação de Elmano de que, entre um policial ser vítima de bandidos que tombaram e que eles levem sempre a pior, abre um precedente em sua, até aqui, exemplar trajetória política.

As políticas de segurança não podem ter características de uma caça entre os bons e os maus. Da mesma forma, não podemos, sob a justificativa de repressão, tratar todos os pobres e negros como suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e organizações criminosas. Frases como essa criam a ideia de que a Polícia foi feita para matar. E, quando não mata, é vista como boazinha e incompetente.

Já sabemos que esse não é o caminho. Precisamos de uma repressão qualificada contra as facções, conduzida com inteligência policial para desmantelar as estruturas do crime organizado e, ao mesmo tempo, de um policiamento de proximidade nas periferias, que sofrem a barbárie dessas facções.

Até hoje, as ações dos últimos governos têm se pautado pelo elogio ao Raio. Uma política claramente equivocada. Além disso, a ampliação do efetivo policial nunca se traduz em um policiamento de proximidade.

Aceitar o discurso da extrema-direita significa adotar uma solução errada que apenas aprofunda os 300 anos de escravidão no Brasil.

A matéria do UOL que noticia a declaração do governador menciona pesquisas internas de comunicação voltadas ao endurecimento do discurso. Ou seja, em vez de investir em prevenção, integração com a comunidade e inteligência, opta-se por falas duras para animar a comunicação.

O dilema de Elmano é ser shakespeariano. Trata-se da escolha entre ser e parecer.

O embate entre essência e aparência pode se tornar um conflito político de alto custo. Uma política de segurança excessivamente repressiva no discurso resolverá a questão da imagem de Elmano caso essa retórica não se traduza em redução de homicídios?

Não se trata apenas da questão ética de considerar se Elmano deve ou não adotar um discurso mais duro. O problema é que esse discurso não resolve nada. Quando endureceu o tom na questão dos ataques a empresas de internet, Elmano parecia pronto para dar respostas resolutivas.

Mas não deu.

Está difícil engolir aquela fala de que as facções estão sendo pagas por empresas concorrentes para ganhar mercado, sem que haja respostas concretas. Essa aliança entre facções e negócios é um passo para a transformação do que conhecemos como facções em máfias. Já assistimos a milhares de filmes italianos e sabemos como as máfias têm uma cara limpa e um submundo sujo.

Esse é o ponto. E não se trata apenas do problema de Elmano. Quem não conhece a famosa frase do mafioso Lucky Luciano: "Não existe dinheiro bom ou dinheiro ruim. Existe apenas dinheiro"?

As facções cearenses agora estão misturando dinheiro bom e dinheiro ruim. O objetivo é ganhar dinheiro. Chegamos, então, à última e dramática fase, na qual elas fazem negócios — não importa de que tipo.

Voltemos ao dilema de Elmano: endurecer o discurso vai melhorar nossa política de segurança? Vai melhorar sua imagem?

Sinceramente, não.

E o contínuo fracasso das políticas de segurança das esquerdas é um exemplo. A Bahia é uma catástrofe ainda maior que o Ceará. E qual a diferença entre as políticas de segurança da Bahia e as nossas?

Lá, eles matam mais. Já perderam o controle das polícias.

Sei que os bajuladores vão aparecer para dizer que quem faz reflexões mais complexas sobre a segurança pública está fazendo o jogo da direita.

Será?

Acho que não. E a melhor forma de ajudar Elmano e o campo progressista é fazer o que sabemos fazer de melhor: pensar. Pensar bem antes de decidir. Desde Moroni, pegamos esse atalho do discurso duro e erramos feio. Vamos começar de novo?





Bahia com H

Meu querido amigo Juca Ferreira, duas vezes ministro da Cultura e uma das cabeças mais lúcidas da esquerda brazuca, me escreveu um belo comentário sobre a minha frase da coluna da última semana, em que eu dizia que a Bahia sempre tentou ser Recôncavo e não Nordeste (aliás, a frase é do Caetano, não minha; só fiz encompridar a retórica).

Segue o comentário do baiano Juca:

"Grande Paulo!

Continuo gostando da sua coluna. Aprendo, me divirto, relembro coisas e sou estimulado a pensar. É sempre um prazer. Nesta última coluna, gostei da intimidade do seu texto com as nossas coisas nordestinas. Mas há, segundo meu modesto ponto de vista, uma imprecisão. O Recôncavo não tem nenhuma responsabilidade pelo fato de a Bahia, no passado, ter se sentido tão singular a ponto de não se considerar nordestina.

Sei que a Bahia demorou para se aceitar como nordestina. Seríamos um Estado no Leste do Brasil. Eu, quando estudava no primário e assim fui até a universidade, aprendi que a Bahia fazia parte do Leste, quase que solitariamente.

Assim, com essa arrumação geográfica, a Bahia se sentia confortável. Não dividia com nenhum outro estado a primazia de ser o mais importante da sua região; podíamos exibir nosso narcisismo sem culpa e assim nos apresentar ao mundo como uma terra sem igual. Como meus conterrâneos gostam de se ver. O conceito nordestino já nos coloca em uma situação em que outros estados, com seus méritos inegáveis, poderiam ameaçar esse destaque e vir a sombrear ou concorrer com a Bahia.

Mas não é só por isso. Há motivos menos frugais, mais consistentes. Culturalmente, boa parte da Bahia é nordestina sem tirar nem pôr, assim como os demais Estados do Nordeste. O sertão baiano é, em termos de ambiente, clima e cultura, parte do Nordeste. Boa parte das terras baianas e a colonização dessas regiões têm características de semiárido e fazem parte do ecossistema ambiental e cultural predominante no Nordeste. As pessoas desses lugares são mais parecidas com os nordestinos do que com os habitantes do Recôncavo. O sotaque, as crenças, a comida, a maneira recatada e reta de ser são de sertanejo. Mas, no Recôncavo, o papo é outro.

Essa Bahia mítica, que deixa todo mundo encantado, enamorado, é a Bahia do Recôncavo. É uma Bahia preta, afrodescendente, com as marcas visíveis dessa ascendência cultural africana. Em muitos momentos, temos a impressão de que quem colonizou essa região em torno da Baía de Todos os Santos foram os africanos, e não os portugueses. Apesar de terem vindo como 'escravos' para cá, os africanos deixaram seu legado com todas as malícias e curvas, e os baianos o herdaram. Essa herança está em tudo: na maneira de ser, na pele... A religião, a visão de mundo, a malemolência e o orgulho corporal, a culinária... Tudo isso faz do Recôncavo uma região singular, uma África revivida. Até as leituras das cores por aqui são africanas.

Uma vez, conversando com uma mãe de santo de um candomblé de Angola, perguntei por que muitos candomblés tinham vergonha de receber os caboclos nas festas dos seus terreiros. A explicação que ela me deu foi de uma profundidade que me fez ver o universo dos desafios culturais do povo soteropolitano. Ela disse:

'Meu filho, antes de os portugueses chegarem aqui para colonizar, eram os povos indígenas que viviam por aqui. Essas terras eram deles. Deles e dos seus encantados. Esses povos foram dizimados, e os encantados estão vagando até hoje, sem poder baixar. Nós viemos da África escravizados, mas, mesmo com toda a dor e dificuldade, construímos nossos terreiros para cultuar e zelar por nossos orixás e nossos encantados. Temos a obrigação de respeitar os antigos donos desse lugar e de possibilitar que os encantados indígenas estejam presentes nos nossos terreiros. Sei que os nagôs querem manter a pureza da africanidade. Nós, de Angola, temos outro ponto de vista. Em nossos terreiros, se os encantados indígenas chegam atraídos pelos nossos atabaques, nós lhes damos passagem e os recebemos muito bem'.

Nossa herança da África é a maior energia em nossas casas, mas ela dialoga com essas outras porque, afinal de contas, o Brasil fica do lado de cá do Atlântico. Os donos desse território foram dizimados, mas seus encantados estão vagando e querem baixar...

A melhor explicação que já conheci para o sincretismo religioso voluntário. Veja que, apesar de respostas diferentes, o diálogo é África x Brasil.

A Bahia é maior do que o Recôncavo, mas talvez, pela localização de Salvador, capital do Estado, o Recôncavo tenha acabado sombreando as outras Bahias: não tão africanas, mais caboclas, mais sertanejas e com mais afinidades e semelhanças com os demais Estados nordestinos. Faz sentido essas nuances na relação da Bahia com nossos irmãos nordestinos. Não é uma birra baiana."