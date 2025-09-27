Encontros e desencontros de um cearense com Pernambuco

A história nos ensinou a tratar Pernambuco como o antigo polo de gravidade do Nordeste: a capitania do açúcar, a cabeça política e letrada que irradiou influências e insurreições, e o Ceará como a contraface sertaneja, forjada na secura, na migração e na obstinação da migração mundo afora. Pernambuco sempre quis ser o Leão do Norte.

A bibliografia consolidou esse par: litoral barroco × sertão de vento, casa-grande × curral; azulejo × poeira. De Gilberto Freyre, herdamos imagens fortes e hierarquizadas (o cearense ascético pela miséria, a imigração como saída redentora , a dureza ecológica que vira tipo humano). Em resposta, a tradição cearense de letras e artes devolveu outro espelho: Pernambuco como centro hegemônico, ao mesmo tempo desejado e resistido , um farol que, às vezes, ofusca. Entre as duas margens, corre um delta de rivalidades, empréstimos e travessias.

No plano das instituições, o Recife aparece como cidade-arquivo, guardando estéticas, escolas, cineclubes, teatros, cinejornais, festivais, e um modo próprio de legitimar repertórios. Em Fortaleza, a modernização cultural recortou-se como projeto de invenção , criar infraestrutura, formar público, ligar periferias ao centro. A dialética não é nova: leões que se afirmam, dragões que avançam. Não por acaso, quando o MAC-Dragão abriu as portas, criei o tema e conceito da mostra inaugural que ostentou o signo do confronto cordial - Dragões e Leões (ou Leões e Dragões, na memória afetiva da cidade): a imagem perfeita de uma vizinhança em que o gesto curatorial já dizia o ensaio inteiro. Aliás, sempre fiz questão de cunhar marcas e conceitos aos meus projetos de política cultural: Centro Dragão do Mar, Porto Iracema das Artes, Porto Dragão, as exposições Vaqueiros e Jangadeiros (a segunda nunca foi realizada), Festival Maloca, os programas da TV O Povo Porto Mucuripe e Viva Fortaleza, Cine Ceará, Feira Brasileira de Livros (a primeira bienal de livros de Fortaleza), o FIB, Festival Internacional de Biografias,l. Notem minha obsessão pelo Ceará (meu estado e meu time) e pelo mar de Fortaleza.

Até aqui, o mapa crítico serve. Mas, os mapas são secos. O que interessa é quando a teoria pisa no chão e a sola da chinela conta outra história.

A virada: memória em primeira pessoa

Foi numa sexta. Eu era Presidente do Fórum Brasileiro de Secretários de Cultura e vinha num confronto aberto com o ministro Francisco Weffort. Ariano Suassuna me chamou ao Recife para "conversar" , imaginei um encontro longo, uma mesa quente, aquela diplomacia armorial que seduz sem ceder. Cheguei. Encontrei uma carta. Ariano se retirara para a fazenda. A carta, longa, persuasiva, fina como lâmina, trabalhava para que eu desistisse da reeleição: resolvia o problema do ministro, não o nosso. Saí com raiva e com a lição: a cabeça da aristocracia pernambucana, diante do cearense, aciona o repertório do cerimonial,sorri em papel timbrado, enquanto desloca a conversa para outro terreno.

Voltei para casa exausto, mas não vazio. Se não houve conversa, houve decisão: trabalhei, articulei, sai candidato de novo, derrotei o candidato dele e o ministro. O gesto não foi vendetta, foi reposição de lugar. Foi dizer que a curadoria do Nordeste não tem sede única. Não se trata de negar Pernambuco, mas de descentrá-lo, para que possamos todos crescer.

Curiosamente, foi depois desse embate que encontrei os parceiros. Em Pernambuco fiz amigos, desenhei projetos com Silvana Meireles (parceira inesquecível) na Fundação Joaquim Nabuco, cruzei o Atlântico com exposições e seminários em Portugal. Descobri que o Recife que tenta ordenar o xadrez é o mesmo Recife que abre a mesa quando reconhece o jogo do outro. A cidade conhece o gosto do debate e, às vezes, a beleza da rendição, ceder espaço para ganhar obra.

Leões e Dragões: a política das formas

Quando inaugurei o Centro Dragão do Mar, escolhi abrir as portas sob o signo dessa dialética. Leões e Dragões era menos título de exposição do que programa de convivência: afirmação de identidade local e diálogo feroz com o vizinho. O que os catálogos não listam é que havia uma teoria por trás da montagem: o Nordeste não é um mapa de capitais, é uma rede de atritos criativos. A curadoria serviu para encenar o pacto: a força do leão pernambucano (com sua heráldica, seu latim de engenho, sua sofisticação acadêmica) cruzada com o dragão cearense (urbano, popular, inventivo, com fome de instituição, terra de muro baixo, como dizem os pernambucanos do Ceará). A abertura do MAC-Dragão — com Dragões e Leões estampado como primeira imagem que marcou esse gesto público.

Cinema como ponte. Duas parcerias e dois filmes

Mais tarde, a política das formas virou programação de cinema. Kleber Mendonça desenhou a curadoria da segunda fase do Cinema do Dragão: sabíamos que era preciso ligar Fortaleza às linhagens do cinema moderno (o americano que Kleber conhece como poucos e a tradição francesa de crítica e cinefilia, de Cahiers du Cinéma à cine-política). Essa ponte não é teórica: ela aparece também no filme novo de Kleber, O Agente Secreto, que estreou em Cannes, orbitando a memória da ditadura como thriller de espionagem ambientado em 1977, com Wagner Moura à frente - uma aposta em que o Recife volta a ser cidade-personagem e arquivo vivo de cinema.

Nos últimos meses, o filme circulou com força: a estreia mundial em Cannes e os prêmios na Croisette (com destaque ao elenco e à direção), a posterior agenda brasileira e internacional, um percurso que confirma como a cinefilia de Kleber não é ornamento; é método (a forma como ele dobra o gênero para produzir memória histórica).

Meu outro aliado pernambucano é Marcelo Gomes - mais atlântico-anticolonial no gesto e na pergunta, com a cabeça atravessada por Bristol e pela cartografia do Norte do Brasil. Marcelo com Karim e Sérgio Machado formaram no Cena do Porto Iracema a segunda geração de audiovisual do Dragão. Seu Retrato de um Certo Oriente (adaptação em diálogo com Milton Hatoum) vem em lançamento escalonado, ocupando salas, debatendo migração, Levante e Amazônia, colando Recife e Manaus, Líbano e Brasil, Oriente e quintal. No calendário recente, circulou com sessões expandidas e agenda de encontros; uma estreia comercial mais ampla se dá ao longo do segundo semestre. É cinema como travessia, e não como vitrine.

O que essas duas parcerias me ensinaram? Que Pernambuco funciona melhor quando olha para fora , e o Ceará cresce quando ousa impor pauta. O Cinema do Dragão só fez sentido quando a curadoria foi experiência, não ideologia rígida, quando topamos ser terminal de escuta e laboratório de risco. E a força recifense se mostra, paradoxalmente, quando deixa de ser centro do mundo para ser nó de uma rede.

A política do gesto. Suassuna, cartas e pontes

Volto à carta. Ariano me ensinou, sem querer, que o poder cultural no Brasil também escreve de longe, decide em fazenda, desloca a cena para a sala ao lado, oferece retórica e silêncio no mesmo envelope. Mas aprendi, depois, o outro lado desse Recife: a cidade que faz - que edita o país via cinema, que debate no Cinema São Luiz, o de cá e de lá. lotado, que exporta filmes e críticas, que anda de festival em festival com coerência estética e política. (O circuito recente de O Agente Secreto confirma esse Recife-arquivo, com estreia local celebrada e janela internacional desenhada a régua).

Para um cearense, a lição é dupla. Não aceitar o papel de coadjuvante e não cair na armadilha do ressentimento. Aceitar o jogo duro das cartas e responder com obra. Em cultura, a vingança alta é a programação.

Freyre, revisitado de passagem

Se Freyre via no Ceará uma reserva de ethos cooperativo a ser atualizado (ver sua palestra no Teatro José de Alencar,Precisa-se do Ceará), o meu percurso sugere o inverso complementar: Pernambuco precisa do Ceará para descentrar sua autoridade, e o Ceará precisa de Pernambuco para testar o seu repertório em praça pública, sem paternalismo. A velha imagem do "mutirão" só se cumpre quando o itinerário Recife-Fortaleza é de mão dupla. O resto é coreografia de solenidade.

Duas páginas, duas cenas finais

Cena 1. Fortaleza. Quarta-feira passada, no intervalo do barulho, Kleber apresenta O Agente Secreto como quem abre o arquivo secreto de uma família: memória que ainda fere, mas que precisa de sala escura para respirar. Cinema como ato de cidadania - e como escuta do que a cidade guarda no subterrâneo. (Há um plano de cores e vozes setentistas que cola thriller e país com rara precisão.)

Cena 2. São Luiz de Fortaleza, de novo, outro rumor. Marcelo Gomes aparando o Oriente de Hatoum em retratos que são passagens: nomes que trocam de casa, línguas que se roçam, memórias que atravessam o Atlântico com cheiro de especiaria e saudade. Retrato de um Certo Oriente é o contrário da moldura: é porta, é cais. A agenda de lançamentos, expandida e falada, confirma o filme como ritos de passagem - para plateias do Norte, do Sul, e desse meio de mundo que a Amazônia abre e guarda.

Instruções para seguir viagem

Se me pedirem uma hipo-tese , eu a deixo em três proposições:

Leões e dragões não precisam se devorar - podem co-curar. Quando o MAC-Dragão abriu com esse signo, ensaiamos uma política das formas que vale até hoje: o Nordeste é uma rede, não um escudo.

Cartas aristocráticas também são matéria de arte: servem para lembrar que o poder cultural adora o bastidor, cabe a nós trazê-lo à luz ,com programas, cinemas, filmes.

Pernambuco visto por um cearense não é denúncia nem hino: é poética de fricção. No atrito, sai faísca, na faísca, acende a sala. E quando a sala acende, o país se vê melhor.

Se amanhã me perguntarem onde começou esse ensaio, direi que foi numa sexta de carta e fazenda. E onde termina? Numa sala de cinema, em Fortaleza ou Recife, onde se instala de novo o nosso velho jogo de espelhos: reconhecer-se no outro para, finalmente, inventar uma obra comum.



