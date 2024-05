Caminhantes

"Nas veredas da infância."

Desde que me entendo por gente gosto de caminhar. Minha mãe atesta que andei cedo, muito tempo antes de balbuciar as primeiras palavras. Daí então me tornei este ser estranho que vagueia pelas ruas de minha cidade, de preferência em surdina, assim meio de esguelha e pelo ladinho da sombra. Perscrutando conversas, bisbilhotando janelas, aparando (com o chinelão) arestas de pedras das coxias.

Talvez por isso, nunca aprendi a dirigir automóveis; e de bicicleta, apenas me equilibrei - ainda com o pé enfiado no círculo abaixo da "lua-da-cela" porque não alcançava o selim - para não cair.

Meu destino mesmo era andar solto feito bicho.

"Um punhal em cada bolso, um medo em cada olho."

Sou um ser andante nesta cada vez mais difícil cidade motorizada. Quase um carro para cada habitante. Ou mais precisamente: quase um imbecil em cada carro ou motocicleta. Velozes, apressados em suas fúrias insanas. Sem nenhum respeito vão levando "vantagens" pelas ruas afora, povoando não só as vias, mas as calçadas, povoando até quase o céu.

Nos anos 80 íamos, um grupo de estudantes, da cidade 2.000 ao Colégio São João, desbravando dunas quase virgens e contando os poucos prédios da Santos Dumont; nos 90, diversos moradores da Réu-125 saíamos da Paulino Nogueira, no Benfica, para assistir aos shows no alambrado do Bar Pirata, voltávamos de madrugada e conversávamos até quase de manhã na pracinha da Gentilândia.

"Não à toa são todos poetas."

Poucos companheiros ainda resistem, ainda batem estacas pelas vielas de seus bairros. Antigamente, Jorge Tufic descia a Conselheiro Tristão e ia aos correios despachar seus livros quase diariamente. José Alcides Pinto perneava por todo canto até ser colhido por uma motocicleta em sua última travessia. O Poeta de Meia-Tigela desbrava em zig-zag o José Bonifácio no rumo do Bar do Assis, voltando sempre por outros itinerários. O pequeno-grande Carlos Nóbrega catava poemas pelos subúrbios da nossa sonsa Loirinha Desmilinguida pelo sol, Raymundo Netto juntava (ainda junta) os arredores da Aguanambi ao Centro Dragão do Mar em poucos minutos. Jorge Magrinho desbrava ruas e avenidas despistando sombras, hoje caminha no céu. O negro Nélson costura o Benfica catando bitucas e pedindo moedas. Airton Monte perseguia pombos imaginários pela Dom Jerônimo, seu irmão Vercilo (outro caminhante contumaz) me segreda que ainda o avista pela madrugada indo dar plantões no velho Mira Y Lopez.

"Caminhantes imaginários."

Com uma dolorosa crise de gota, só me resta caminhar com estes caminheiros imaginários, o poete espanhol António Machado cantou "Caminhante, não há caminho / se faz caminho ao andar"; o escritor russo Nabokov subia morros e encostas sempre com sua rede em riste procurando borboletas e metáforas raras; o escocês Robert-Louis Stevenson fez sua maravilhosa "Viagem com um burro pelas Sevenas" andarilhando pelo Sul da França; nosso Augusto do Anjos, "escrevia" seus poemas de memória em infinitas caminhadas pela casa e terreiros antes de fixa-los no papel. Mas o maior e mais trágico caminhante foi o suíço Robert Walser, que rabiscava com letras miudinhas, em infindáveis caminhadas, criando personagens também caminhantes e, pasmem!, acabou morrendo em uma de suas andanças no sanatório em que viveu os seus últimos anos de vida: exatamente como um dos personagens do romance "Os irmãos Tanner", que ele tinha escrito fazia 50 anos.