Quando nascemos somos jogados miseravelmente no fosso de uma data, número e símbolo, que nos prenderá para sempre. Ligação geralmente alegre, porque comigo (asseguro que hoje lido bem com ela) já foi um desprazer.

Era menino de família pobre e pouquíssimas festas e - por azar e sina - nunca podia comemorar meu aniversário como os meus coleguinhas de colégio. Via desfilar, aniversário por aniversário, os parabéns e bolos e balas; quando chegava o meu, nada - caí literalmente do buraco de um feriado: 15 de novembro.

Um dia resolvi me rebelar contra o fardo da data: cheguei pertinho de minha professora de história, Graça Farias, e sussurrei que no dia seguinte seria meu aniversário. Imagino que falei (ou pensei) e fugi de perto, também imagino seu susto, pois eu mal falava em público.

Para vergonha de minha mãe (depois soubera da história), no início da noite do dia seguinte, a querida professora apareceu lá em casa, não havia nem energia na casa e muito menos uma esperada festinha - minha mãe, envergonhada, se desculpava com a "dona" Graça, enquanto eu covardemente fingia já estar dormindo (e só no dia seguinte fui ver o presente: um cheiroso perfume).

REPÚBLICA

Quando pertinho da (hoje fatídica, devido ao avanço da idade) data, gosto de ler esta pequena crônica do querido Afonso Henriques de Lima Barreto, publicada 43 anos antes do meu nascimento.

"15 de novembro

Escrevo esta no dia seguinte ao do aniversário da proclamação da República. Não fui à cidade e deixei-me ficar pelos arredores da casa em que moro, num subúrbio distante. Não ouvi nem sequer as salvas da pragmática; e, hoje, nem sequer li a notícia das festas comemorativas que se realizaram. Entretanto, li com tristeza a notícia da morte da princesa Isabel. Embora eu não a julgue com o entusiasmo de panegírico dos jornais, não posso deixar de confessar que simpatizo com essa eminente senhora.

Veio, entretanto, vontade de lembrar-me o estado atual do Brasil, depois de trinta e dois anos de República. Isso me acudiu porque topei com as palavras de compaixão do Senhor Ciro de Azevedo pelo estado de miséria em que se acha o grosso da população do antigo Império Austríaco. Eu me comovi com a exposição do doutor Ciro, mas me lembrei ao mesmo tempo do aspecto da Favela, do Salgueiro e outras passagens pitorescas desta cidade.

Em seguida, lembrei-me de que o eminente senhor prefeito quer cinco mil contos para reconstrução da avenida Beira-Mar, esborrachada pelo mar. Vi em tudo isso a República; e não sei por quê, mas vi. Não será, pensei de mim para mim, que a República é o regime da fachada, da ostentação, do falso brilho e luxo de parvenu, tendo como repoussoir a miséria geral? Não posso provar e não seria capaz de fazê-lo.

Saí pelas ruas do meu subúrbio longínquo a ler as folhas diárias. Lia-as, conforme o gosto antigo e roceiro, numa "venda" de que minha família é freguesa. Quase todas elas estavam cheias de artigos e tópicos, tratando das candidaturas presidenciais. Afora o capítulo descomposturas, o mais importante era o de falsidade. Não se discutia uma questão econômica ou política; mas um título do Código Penal.

Pois é possível que, para a escolha do chefe de uma nação, o mais importante objeto de discussão seja esse? Voltei melancolicamente para almoçar, em casa, pensando, cá com os meus botões, como devia qualificar perfeitamente a República. Entretanto - eu o sei bem - o 15 de Novembro é uma data gloriosa, nos fastos da nossa história, marcando um grande passo na evolução política do país.

Marginália, 26-11-1921"