Livros à casa cheia

"Acho bonito quem se desfaz dos seus livros. Quem busca tê-los em menos medida em casa, para dar chances das obras já lidas circularem por aí. Acho bacana, mas eu ainda não atingi esse nível de desapego. Quero ter sempre mais livros por perto, em volta, convivendo comigo, povoando a casa. Livros nas estantes, nas gavetas, nas malas, nos armários e no guarda-roupa. Livros sob o travesseiro e debaixo do colchão. Livros disputando espaço com as almofadas do sofá. Livros nas mesas, nos aparadores, nos criados-mudos (eloquentes de palavras impressas). Livros amontoados, formando pilhas, livros esparramados, esparsos pelos cantos da casa. Quero tropeçar nos livros, dormir em cima deles, me cobrir com suas páginas. Quisera mesmo que em cima de mim, quando finalmente sair de cena deste mundo de vivências e leituras, em vez de terra, que jogassem livros: pás cheias de livros. Paz cheia de livros. (Wilson Gorj, escritor de Aparecida-SP)

Escritores



I - Esses viventes estranhos, metidos a querer saber de quase tudo, a ser "antenas da raça". São seres falíveis, feito quaisquer unzinhos; cheios de defeitos, pululam por aí emitindo opiniões sobre o planeta e arredores. Dariam uma enciclopédia em cem volumes todas as previsões, dicas e besteiras que proferiram pelos tempos afora.

A mim me (sic) parece serem apenas pequenos seres inofensivos, cavilosos, vaidosos, mas inofensivos. Raros escrevem algum livro que mudam uma geração, poucos lançam palavras que se sustem no vento.

Mas quão triste seria o mundo sem esses vermezinhos feitos de ira, vaidade e água.

II - Me irrito profundamente quando escuto ou leio alguém reclamando da enorme quantidade de escritores e lançamentos de livros em nossa volúvel loirinha desmazelada pelo sol (esses mesmos jamais reclamam da enorme quantidade de políticos ladrões, marginais de toda sorte, péssimos profissionais e outras mazelas mais que inundam nossa vã sociedade).

Se for escritor o reclamante, imagino logo que o sujeito quereria ser escritor sozinho e que se acha infinitivamente melhor do que os outros (o que não se confirma na maioria das vezes).

Caso seja um jornalista o criticante, vejo com piores olhos ainda, visto serem os profissionais que mais deveriam valorizar a classe dos escritores (que todos, mesmos o fazedor de horóscopo, deveriam almejar ser; e não raro são os que mais inflacionam o mercado com obras dispensáveis e medíocres).

III - Adoro lançamento e se pudesse iria a todos.

E são raras as semanas em que não vou prestigiar um amigo, um desconhecido ou até antipatizante, com minha gordita presença em sua noite de autógrafos.

Verdade que detesto discurso e apresentações, e a primeira coisa que observo num palestrante é a quantidade de páginas em suas mãos.

O resto é só festa, reencontro de amigos, rebuliço de gente, corrida atrás dos quitutes e bebidas; de gente, em sua maioria, de bem (o que não se pode afirmar de muitas reuniões sociais, clubes granfinos e convenções de partidos).

Portanto, amigos, escrevam bastante e tentem fazê-lo cada vez melhor; pois se seus escritos não ajudarem a tornar melhor o mundo, com certeza não o tornará pior.