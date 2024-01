A nomeação do ministro aposentado do Supremo Tribunal (STF) Ricardo Lewandowski para assumir a titularidade do Ministério da Justiça e Segurança Pública é mais um movimento que Lula faz para aproximar-se da Corte.

Desta vez o presidente fez um lance cruzado, pois o ministro da Justiça sainte, Flávio Dino, vai ocupar uma cadeira no STF. Lula agora soma duas nomeações ao STF de nomes de grande afinidade com suas políticas, diferentemente do que fez em mandatos anteriores.

Isso vem provocando críticas de aliados “identitários” que cobram dele mais diversidade de raça e gênero nos tribunais e nos cargos de primeiro escalão. Lula vem driblando essas críticas, contrariando inclusive o que disse em campanha, optando por fazer nomeações que não lhe causem surpresas.

É bem provável que o presidente vislumbre dificuldades no Congresso Nacional — maiores do que no ano passado — especialmente com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). A escapatória pode se dar via STF. Exemplo: depois que o Congresso votou por prorrogar a desoneração da folha de pagamento, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que poderia questionar a constitucionalidade da medida. Assim, se não houver acordo, depois de o governo ter emitido uma medida provisória para desfazer o que foi aprovado pelos parlamentares, é bem provável que o caso termine no STF.

Anotei acima que Lula “vislumbra” dificuldades com a Câmara dos Deputados, o que é impreciso: na verdade é visível o descontentamento de Lira com o presidente da República (e vice-versa), que ficou escancarado com a falta dele à solenidade que marcou o primeiro ano do “dia da infâmia”, o 8 de janeiro. Mas do que faltar, suspeita-se que Lira articulou a ausência de governadores à cerimônia.

O estica e puxa se dá, principalmente, porque Lira nunca está satisfeito com a quantidade e os valores das emendas liberadas. Sente carência de tempos idos, quando atuava como primeiro-ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro, que abdicou de governar para ter mais tempo para incentivar o golpe contra a democracia.