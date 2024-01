Relatório Desigualdade S. A., divulgado pela Oxfam no início do Fórum Econômico Mundial (15/1), mostra que os cinco homens mais ricos do mundo mais que dobraram suas fortunas desde 2020. Passaram de US$ 405 bilhões para US$ 869 bilhões. A fortuna subiu a uma taxa de US$ 14 milhões por hora. Em contrapartida, quase cinco bilhões de pessoas ficaram mais pobres.



O aumento acelerado da riqueza extrema dos últimos três anos solidificou-se, enquanto a pobreza global permanece em níveis pré-pandêmico. Segundo o estudo, caso continue a tendência atual, o mundo terá seu primeiro trilionário em uma década, mas a pobreza ainda permanecerá nos próximos 229 anos, ou seja, até o ano de 2253. (O Banco Mundial estabelece a linha de pobreza para renda per capita de US$ 6,85 dólares/dia.)

Sete das 10 maiores corporações do mundo têm um bilionário como CEO (diretor) ou principal acionista. O valor conjunto dessas empresas é de US$ 10,2 trilhões, mais do que o PIB combinado de todos os países da África e da América Latina.

Para Katia Maia, diretora executiva da Oxfam Brasil, esse quadro mina a democracia e o direito das pessoas. “Nenhuma empresa ou indivíduo deveria ter tanto poder sobre nossas economias e nossas vidas. Ninguém deveria ter um bilhão de dólares.”

Apesar de representarem 21% da população global, os países mais ricos do Norte Global detêm 69% da riqueza mundial, e ficam com 74% da riqueza dos bilionários do mundo.

“O poder corporativo e monopolista desenfreado é uma máquina geradora de desigualdade. Pressiona trabalhadoras e trabalhadores, promove a evasão fiscal, privatiza o Estado e estimula o colapso climático.”

Quanto à situação do Brasil, a diretora da Oxfam diz que “a desigualdade de renda e riqueza anda em paralelo com a desigualdade racial e de gênero. Nossos super-ricos são quase todos homens e brancos. Para construirmos um país mais justo e menos desigual, precisamos enfrentar esse pacto da branquitude entre os mais ricos.”

Para reduzir a brutal diferença entre super-ricos e o restante da população, a Oxfam propõe:

1) Revitalização do Estado como remédio contra o poder corporativo, garantindo saúde e educação universalizadas, explorando setores chaves como energia e transporte.

2) Controlar o poder corporativo, inclusive por meio da quebra de monopólios e da democratização das regras de patentes. Criar uma legislação sobre salários dignos, e limitar os altos salários dos CEOs. A Oxfam estima que um imposto sobre a riqueza sobre os milionários e bilionários do mundo poderia gerar US 1,8 trilhão por ano.

3) Reinventar os negócios. As empresas competitivas e lucrativas não precisam ser acorrentadas pela ganância dos acionistas. As empresas de propriedade democrática equalizam melhor os rendimentos dos negócios. Se apenas 10% das empresas dos EUA fossem propriedade dos trabalhadores, isso poderia duplicar a parcela de riqueza da metade mais pobre da população dos EUA, incluindo a duplicação da riqueza média das famílias negras.

Seria um bom negócio se governos e bilionários se dispusessem levar a sério os alertas da Oxfam para corrigir essa rota em direção ao abismo. Em uma situação dramática, como a vivida hoje, não será surpresa se um tsunami social engolir a todos.