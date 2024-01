Em rápida pesquisa encontrei várias matérias, publicadas no ano passado pelo O POVO, a respeito dos problemas causados pelas torres eólicas no Ceará, devido à forma agressiva e prejudicial aos moradores como é feita a instalação dos equipamentos.

Uma dessas reportagens é assinada pelo jornalista Cláudio Ribeiro, uma série na qual ele mostra como as eólicas "offshore" (dentro do mar) preocupam as populações locais e causam prejuízo aos pescadores, sem levar nenhum benefício às comunidades costeiras.

A justificativa é sempre a mesma: tudo é feito de acordo com a legislação. O que é uma resposta incompleta e desleal para empresas que terão lucro de milhões, deixando, quem sabe, algumas migalhas para os povos tradicionais.

Recentemente, a plataforma de notícias DW enviou um jornalista, Gustavo Basso, à região do Seridó, sertão do Rio Grande do Norte, publicando a reportagem “Sonho da energia verde vira pesadelo para alguns na Caatinga”.

Segundo o jornalista, muitos agricultores se arrependem de terem arrendado terras para instalação de turbinas eólicas. Com as torres próximas às residências, moradores sofrem com a poeira e o barulho produzidos pelas hélices, que não os deixam dormir.

Afora isso, a DW revela como pequenos produtores rurais assinaram contratos draconianos sem ter a dimensão do negócio que estavam fazendo. O jornalista teve acesso a um desses contratos, válido por 35 anos, com renovação automática por mais 25 anos. O tratado pode ser rompido a qualquer momento pelo arrendatário — sem multa —, sendo que o proprietário do terreno não tem o mesmo direito. O agricultor que arrendou suas terras recebe R$ 12 mensais por hectare (área equivalente a um gramado de futebol). Agora ele pensa no futuro: "A verdade é que deixamos um legado bem complicado para os nossos filhos, porque nós mesmos não vamos ver o fim disso".

É um truísmo dizer que o mundo precisa de energia limpa, e que o Brasil, especialmente o Nordeste, destaca-se nesse campo. Mas isso não pode acontecer à custa das populações mais vulneráveis. As empresas têm de pôr em suas planilhas uma compensação decente para os moradores impactados com seus empreendimentos, e o governo tem a obrigação de estabelecer uma legislação que os proteja da exploração.