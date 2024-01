A Confederação Israelita do Brasil (Conib) convidou magistrados do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) a uma visita de cinco dias a Israel, com embarque no dia 20 de janeiro. As despesas seriam todas custeadas pela Conib e por uma entidade de nome "Stand Whit Us". As informações são da jornalista Malu Gaspar (O Globo).



A presença dos magistrados em Israel teria o objetivo de mostrar-lhes, de acordo com a Conib, “os resultados do ataque terrorista que atingiu o Estado de Israel em 7 de outubro, bem como entender questões e impactos jurídicos, sociais e econômicos na guerra entre o país e o grupo terrorista Hamas".

Segundo a plataforma de notícia Poder 360 sete magistrados teriam aceitado participar da caravana. Entre eles o ministro do STF, André Mendonça; cinco juízes do STJ e um do Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro. Em sua coluna na Folha de S. Paulo, a jornalista Mônica Bergamo diz que, à exceção de Mendonça, nenhum outro magistrado confirmou se embarcaria para Israel. A lista “segue como mistério”, escreveu ela,

O convite aconteceu depois de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter manifestado o apoio do Brasil à denúncia à Corte Internacional de Justiça (CIJ) de que Israel estaria praticando genocídio contra o povo palestino na Faixa de Gaza. Apesar da coincidência, as entidades convidantes dizem que uma coisa nada tem a ver com outra.

É muito errada a participação de magistrados em eventos custeados por empresas e pessoas com processos rolando nos tribunais, o que acontece com frequência. Guardadas as proporções aceitar o convite da Conib incorre no mesmo erro, com o agravantes, pois vidas estão em jogo. Se os juízes estão interessados em conhecer o contexto do conflito, não existe justificativa para a visita a Israel, sem fazer o mesmo na Faixa de Gaza.

E a desculpa de que não receberam convite semelhante de Gaza é hipócrita, pois o território está sob controle de Israel.

Se fossem à Faixa de Gaza, os magistrados veriam um território destruído, ao custo de 22.835 mortes, equivalente a 1% da população local, de 2,27 milhões de habitantes, antes da guerra. Outros milhares de civis estão condenados à morte devido às doenças e epidemias decorrentes da destruição da infraestrutura básica e do deslocamento forçado de 1,7 milhão de pessoas.

Para efeito de comparação, se um conflito ceifasse 1% da população brasileira — que todos os deuses nos livrem —, de 203 milhões de habitantes, seriam dois milhões de mortos. Isso mostra a dimensão da calamidade que a Forças de Defesa fizeram desabar sobre os palestinos.

Nada justifica o ataque brutal do Hamas contra Israel, que resultou em 1.200 mortos e dezenas de sequestrados — e seus integrantes têm de pagar por esse ato de terrorismo. Mas a guerra que Israel move, da forma como faz, não é contra o Hamas, porém contra o povo palestino.

Se magistrado brasileiros forem a Israel, em meio ao conflito, voltando as costas para a Faixa de Gaza, será um indicativo a demonstrar de que lado estão.