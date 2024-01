Em nota técnica publicada no Observatório de Política Fiscal (FGV-Ibre), o economista Sérgio Wulff Gobetti faz uma análise dos dados relativos às mais novas informações divulgadas sobre o imposto de renda das pessoas físicas, levando em conta os últimos cinco anos (2017-2022).



O que salta aos olhos é o crescimento exponencial da renda dos mais ricos — “a um ritmo duas a três vezes maior do que a média gerada por 95% dos brasileiros”. O resultado eleva o índice de concentração de renda no topo da pirâmide, a um “novo recorde histórico”, depois de uma década de relativa estabilidade da desigualdade.

Enquanto a maioria da população brasileira teve um crescimento nominal médio de 33% em sua renda no período, a variação registrada "nos estratos mais seletos" foi de 51%, 67% e 87%.

A diferença é ainda mais brutal considerando-se os 15 mil super-ricos que compõem 0,01% da população: para essa elite do dinheiro, o crescimento da renda foi ainda maior: 96%, por pouco não dobra.

Em consequência, a proporção do bolo apropriado pelo 1% mais rico cresceu de 20,4% para 23,7%% entre 2017 e 2022. Entretanto, mais de quatro quintos dessa concentração adicional de renda foi absorvida pelo milésimo mais rico da população, constituído por 153 mil adultos com renda média mensal de R$ 441 mil, em 2022.

Gobetti lembra que para estar no milésimo mais rico (0,1%), é preciso renda mínima de R$ 140 mil mensais. Para pertencer ao 1% mais rico o valor precisa ser superior a R$ 30 mil. Nos 5% mais ricos se inscrevem pessoas com renda de R$ 10 mil mensais, incluindo praticamente toda a classe média.

Para se ter noção do nível da desigualdade brasileira, faça estas contas: quantos anos um empregado de salário mínimo (R$ 1.412) precisaria trabalhar para chegar à renda do 1% rico, ou para subir a escada até o milésimo dos privilegiados (0,1%)?

Quantas vidas ele teria de ter para alcançar apenas um mês de renda (R$ 441 mil) de cada um dos 15 mil tios Patinhas que nadam em dinheiro?

As diferenças em uma sociedade são aceitáveis, inclusive as de renda. Mas no nível em que se dá no Brasil deveria chocar a qualquer pessoa com um mínimo de consciência.