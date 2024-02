Depois da devassa da Polícia Federal (PF), mostrando um complô para instituir um regime de força no Brasil, organizado por dentro do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, como a participação de militares, surgiu a pergunta: “Como fica a imagem das Forças Armadas?”

Sim, pois generais, um almirante e uma penca de oficiais graduados estão entre os suspeitos de participarem da organização da fracassada intentona. Mesmo assim, há certa insistência em atribuir o fracasso do golpe à ação das Forças Armadas, o que é improcedente.

Os cinco generais e um almirante que caíram na malha da PF (com as respectivas funções que ocupavam no governo anterior)

— Braga Netto (candidato a vice-presidente de Bolsonaro).

— Estevam Theophilo (chefe do Comando de Operações Especiais).

— Freire Gomes (comandante do Exército).

— Paulo Sérgio Nogueira (ministro da Defesa).

— Augusto Heleno (ministro do Gabinete de Segurança Institucional)

— Almirante Almir Garnier (comandante da Marinha).

Militares que sofreram medidas restritivas

— Cleverson Ney Magalhães - coronel do Exército.

— Guilherme Marques Almeida – coronel do Exército.

— Hélio Ferreira Lima - tenente-coronel do Exército.

— Ronald Ferreira de Araújo Júnior – oficial do Exército.

— Angelo Martins Denicoli - major da reserva do Exército.

— Sergio Ricardo Cavaliere de Medeiros, major do Exército.

Militares com ordem de prisão

— Marcelo Câmara - coronel do Exército.

— Rafael Martins - major das Forças Especiais do Exército,

— Bernardo Romão Correa Neto - coronel do Exército.

Em vista disso, fica mais difícil defender a tese de que foram os militares que evitaram o golpe. Ressalve-se ter havido comandantes que se recusaram a entrar na aventura golpista (a saber se por apego à legalidade ou porque anteviram o fracasso), mas pecaram pela omissão

Como escrevi em artigos anteriores, no mínimo o alto comando das Forças Armadas foi conivente. Seria impossível não perceber a intensa movimentação dos golpistas, inclusive com influência dentro dos quartéis. E também em suas abas, com os criminosos acampamentos pedindo intervenção militar.

Mas a negação de que um golpe estava em andamento não partia apenas da caserna, com seus representantes negando, “em off”, qualquer movimentação entre os seus. Muitos analistas também não acreditavam que estariam ocorrendo iniciativas golpistas.

Como já anotei por aqui, tenho uma coleção de artigos fazendo esses alertas. Mas eram poucos os jornalistas que viam como preocupação o que estava acontecendo. Boa parte preferia acreditar nas "fontes" militares, o que levava a uma leitura completamente equivocada da realidade, desvelada agora pela investigação da Polícia Federal.

Portanto, a resposta à pergunta que está no primeiro parágrafo é a seguinte: do ponto de vista da democracia — que manda as Forças Armadas respeitarem a Constituição —, a imagem sai bastante arranhada, pois os militares golpistas, poucos ou muitos, deveriam ter sido contidos.

Olhando-se para frente, a ver qual será o comportamento das Forças Armadas. Se haverá o ânimo de submeter-se ao poder civil, impedindo que a política entre na caserna, ou se vai continuar rondando os quartéis a ideia de que os militares gozam do status de “poder moderador”, por isso podem “salvar a pátria”, mesmo à custa de sufocar seu próprio povo.

Como ficou demonstrado, o que salvou a pátria foi a fortaleza de suas instituições e a fé no regime democrático e na liberdade, direitos que um autocrata pretendia sequestrar para mantê-los reféns, sob a força das armas.