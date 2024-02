Silentes desde que foi desfechada a operação Tempos Veritatis, os três clubes militares das Forças Armadas emitiram nota conjunta sobre a busca e apreensão realizada nos endereços do ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados, civis e militares.

A operação, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi realizada pela Polícia Federal (PF) no dia 8 de fevereiro, com o objetivo de levantar evidências sobre as tentativas de golpe de Estado e a abolição do Estado Democrático de Direito.

Dirigidos por oficiais da reserva, os clubes agem como porta-vozes dos militares da ativa, que não podem (ainda que muitos descumpram) manifestar-se politicamente.

O comunicado é prudente nas palavras, defendendo protocolarmente, e de modo genérico, os militares implicados na investigação. Nenhum deles é citado nominalmente. A nota tem um tom comedido, mas inclui avisos sobre, digamos, a delicadeza que se deve ter ao bulir com a caserna, mas também faz alerta aos setores mais extremistas, que exigem uma atuação mais dura das FFAA

A nota começa avisando que os clubes militares veem “com apreensão, a exposição de distintos chefes militares, associados a atos que supostamente atentaram o Estado Democrático de Direito”. O que, para eles é “pouco sustentável”, devido à “trajetória de vida” dos investigados. Pode até se entender que a “exposição” incomoda os militares, mas trata-se da mesma a que fica submetida qualquer pessoa sob investigação em um país democrático, onde nenhum “distinto cidadão” está acima da lei, nem acima de qualquer suspeita. Portanto, é do jogo: se militar não quer ser exposto, que limite sua atuação à caserna.

Na sequência, pedem que o processo seja conduzido dentro dos limites legais, com garantia ao “contraditório e ampla defesa”. Para presidente dos clubes militares, a “acuidade dessa abordagem é vital para contribuir que se evite a deterioração das relações no âmbito militar”. O mais razoável, de uma instituição falando para outra, seria anotar que eles confiam na Justiça e na PF para fazer uma investigação justa. A não ser que entendam que o STF e a Polícia Federal têm o hábito de agir sem observar o devido processo legal.

Por fim, os clubes fazem um alerta aos bolsões radicais, avisando aos que “demandam posições extremadas" dos clubes militares, que eles não irão promover o “dissenso no seio das Forças Armadas”.

Vamos ver como ficará a situação se o cerco policial e jurídico apertar ainda mais ainda sobre os “distintos chefes militares”. Cinco deles, oficiais-generais de quatro estrelas, foram visitados pela Polícia Federal, que deve ter colhido mais material para investigações.

A propósito, o presidente do Clube Militar, general Sérgio Tavares Carneiro, é pai do ex-diretor da Abin, Victor Carneiro. Ele foi citado na reunião ministerial de julho de 2022, em plano para infiltrar agentes nas campanhas de adversários de Bolsonaro na eleição presidencial de 2022. Quem fez a proposta foi o general Augusto Heleno, então chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), que comandava a Abin.