Nos Debates do Povo (rádio O POVO CBN), na quarta-feira, um dos temas foi a declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva comparando o massacre que Israel move contra o povo palestino ao Holocausto. A pergunta do mediador do programa, meu colega Marcos Tardin, era se isso reduziria a importância do Brasil no cenário internacional, e se haveria impacto na reunião do G20.



Um dos participantes do programa, depois de classificar como “grande erro” a comparação do presidente brasileiro, disse que declaração criaria uma “sombra” sobre tudo o que o Brasil havia preparado para a reunião internacional que seria realizada no Rio de Janeiro.

Na minha intervenção, afirmei que a declaração de Lula, apesar de condenável, teria “zero” influência no que se discutiria no G20. E caso houvesse alguma menção a respeito do assunto, seria um comentário lateral. Mesmo porque a repercussão estrondosa aconteceu apenas por aqui, e em nenhum outro país. Noves fora, em Israel, sob o governo de extrema direita de Benjamin Netanyahu. Cada vez mais isolado, ele faz barulho, agarrando qualquer oportunidade para desviar os olhos do mundo para o genocídio que está cometendo contra o povo palestino

Antes de iniciar a reunião do G20, o chefe da diplomacia da União Europeia (28 países), Josep Borrell, havia dito o seguinte ao jornal Folha de S. Paulo: “Precisamente porque o G20 é o fórum mais adequado para enfrentar os desafios globais, discutiremos estas complexas tensões geopolíticas. Aqui, o papel fundamental do Brasil como ator global torna-se crucial, conectando países em desenvolvimento e desenvolvidos e mostrando que o multilateralismo funciona em tempos de crise”.

Também antes do início do encontro, o secretário de Estado americano Antony Blinken, teve uma reunião com Lula, e conversaram por duas horas. Ao fim do colóquio, o governo dos Estados Unidos divulgou uma nota elogiosa ao Brasil, ressaltando a amizade de 200 anos entre os dois países; elogiou Lula pelo papel do Brasil na desescalada das tensões entre Guiana e Venezuela sobre a região de Essequibo; destacou o papel do Brasil no combate à fome e à pobreza e na mobilização para enfrentar a crise climática.

A frase de Lula sobre o Holocausto não foi mencionado no comunicado oficial. Blinken apenas registrou, em entrevista, que discordava do presidente brasileiro nesse assunto. Não havia, portanto, indicativo de contratempo, nem mesmo de mal-estar devido à infeliz frase de Lula.

Assim, como era óbvio, a declaração de Lula não entrou na pauta do G20. Em contrapartida, foram debatidos todos os temas que o Brasil quer pôr na agenda mundial. Se houve algum comentário, deve ter ficado nas rodas de conversas informais que existem em qualquer evento.