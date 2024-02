“Nós derrotamos Bolsonaro, mas o bolsonarismo está vivo”, disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em dezembro. Portais de esquerda comemoraram quando a “superlive” de Bolsonaro, no dia 28 de janeiro, teria sido um “fracasso”, pois sua repercussão teria sido abafada na internet pela operação Tempus Veritatis. "Flopou", avaliaram algumas correntes de esquerda.



Quanto à declaração de Lula, em vista da realidade, a frase mais adequada seria: "Nós derrotamos Bolsonaro (na eleição), mas o bolsonarismo está vivo (e o próprio também)".

Em relação ao suposto malogro da “live” de Bolsonaro, em análise política erra quem vê a árvore (um fato isolado) e pensa que está vendo a floresta. Ou confunde desejo com análise, um sestro comum, à direita e à esquerda.

A manifestação de hoje (25/2/2024) mostrou que o bolsonarismo está vivo e passa bem, e que seu principal animador continua sendo o sujeito que dá nome a esse movimento regressivo.

Independentemente de terem comparecido 200 mil, 500 mil ou um milhão de pessoas (haverá briga pelos números), ficou demonstrada a enorme capacidade de mobilização que Bolsonaro detém, a partir de um único chamado à sua claque.

E a pauta do ato, apesar do disfarce de que se tratava da defesa do “Estado Democrático de Direito”, tinha o único objetivo de defender Bolsonaro das acusações que pesam contra ele. E as incriminações são justamente pela tentativa de golpe de estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Apesar de tudo, é de se duvidar que a mobilização tenha alguma influência sobre o ânimo do Supremo Tribunal Federal (STF). Os ministros devem basear seu julgamento nas evidências levantadas pela Polícia Federal, e não na quantidade de pessoas que Bolsonaro consegue pôr na rua.

Mais três observações:

1) O destaque do pastor Silas Malafaia durante a manifestação e na organização do evento seria um sinal que Bolsonaro está mais dependente dos evangélicos?

2) Bolsonaro pediu anistia para os baderneiros de 8 de janeiro mas, como sempre, está pensando somente nele mesmo.

3) Não dá para saber se foi um deslize ou alguma tática da defesa, o fato de Bolsonaro ter admitido que conhecia a “minuta do golpe”, apesar dele considerar o fato irrelevante.

No mais, o sujeito belicoso, agressivo, preconceituoso, misógino, machista, desrespeitoso, tentou se apresentar como um bom rapaz: “O que eu busco é passar uma borracha no passado, é buscar uma maneira de nós vivermos em paz”.

1) Desta vez, felizmente, tudo indica que não haverá "borracha no passado" para golpistas, civis ou fardados.

2) Viver em paz somente será possível com derrocada completa da extrema direita, uma tarefa política urgente, pois seu objetivo é implementar um governo autocrático País, como demonstram as evidência colhidas pela Polícia Federal.