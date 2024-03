O ex-comandante do Exército, general Freire Gomes, confirmou à Polícia Federal (PF) que participou de reuniões com o então presidente Jair Bolsonaro para discutir a “minuta do golpe”, esboço de documento para dar ares de legalidade a uma ruptura institucional. O objetivo: impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, e manter o Bolsonaro no poder. A informação foi divulgada inicialmente pela CNN e, depois, verificada por diversos meios de comunicação.



Quem é?

Freire Gomes foi comandante do Exército a partir de março de 2022 até o fim do governo Bolsonaro, em 30 de dezembro. Segundo delação do tenente-coronel Mauro Cid, na noite do dia 24 de novembro de 2022, Bolsonaro reuniu-se com o comandantes das três Forças Armadas no Palácio da Alvorada.

À pergunta de Bolsonaro se teriam o apoio deles, em caso de contestação do resultado das urnas, Garnier (Marinha) teria posto suas tropas à disposição do ex-presidente; Carlos Batista (Aeronáutica), feria ficado calado; Freire Gomes (Exército) teria contrariado o então presidente, negando-se a embarcar na aventura golpista.

Herói ou…

Devido à sua postura “legalista”, Freire Gomes foi vítima dos golpistas juramentados, tipo general Braga Neto, na época chefe da Casa Civil de Bolsonaro (depois seu vice na chapa derrotada). Braga Netto culpava Freire Gomes “pelo que está acontecendo” (dificuldade em acelerar o golpe), afirmou que “omissão e indecisão não cabem a um combatente”, e brindou seu colega de farda com o epíteto de “cagão”.

Por essa vista, Freire Gomes aparece muito bem na fotografia, como um general legalista que conseguiu sustar um golpe de Estado, que estava em marcha.

Além disso, seu depoimento à Polícia Federal, sob a condição de testemunha, pode fechar ainda mais o cerco sobre Bolsonaro. O ex-presidente é alvo da operação Tempus Veritatis (hora da verdade), levada a cabo pela Polícia Federal, que investiga os crimes de Golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

…Vilão?

No entanto, é preciso questionar: por que, sabendo que um golpe estava em andamento, Freire Gomes preferiu manter o assunto em segredo, sem denunciar ao Supremo Tribunal Federal (STF) seus colegas de farda. Omissão? corporativismo? Prevaricação?

Segundo o jornalista Tales Faria (Uol), o ex-comandante tem dito a amigos que não se omitiu quando soube da pretensão de Bolsonaro em promover um golpe de Estado. Garante que articulou com outros generais para barrar a ruptura institucional. Para ele, agir desse modo era mais eficaz do que fazer a denúncia ao STF. Mas não teria o general, depois de impedido o golpe (se é que a façanha coube a ele), a obrigação de fazer a denúncia contra os conspiradores? Por que não o fez?

É preciso ainda recordar que, em depoimento à CPMI dos atos golpistas, o ex-chefe do Comando Militar do Planalto, general Gustavo Dutra, disse que Freire Gomes desautorizou o desmonte do acampamento nas abas do Quartel-General do Exército em Brasília, no dia 29 de dezembro, um dia antes do fim do governo Bolsonaro. Foi de lá que partiu a horda bolsonariana, no dia 8 de janeiro 2023, para depredar a sede dos três poderes.