Revisando algumas pesquisas do mês de fevereiro sobre o governo do presidente Luiz Inácio Lula, observei que sempre lhe eram atribuídos, em qualquer uma delas, entre 30% e 40% de votos desfavoráveis. Isso acontece independentemente do objeto da pesquisa, por exemplo: aprovação ou desaprovação de seu governo ou sobre o trabalho de Lula.

Da mesma forma, nessas mesmas pesquisas, quando a pergunta é sobre Bolsonaro, o percentual que lhe é favorável varia entre 30% e 40%, em qualquer assunto: se é justo ou injusto prendê-lo ou se ele participou do plano de golpe. É como se fosse um espelho, que apresenta as imagens invertidas.

A explicação para isso é a chamada “polarização”. Ou seja, consolidou-se um setor bolsonarista que, independentemente do que aconteça, estará sempre a favor de Bolsonaro e contra Lula (e vice-versa).

No entanto, os bolsonaristas fanáticos não somam o percentual da magnitude de 40%. Por que, então, Lula é incapaz de conquistar o apoio de pelo menos uma parcela dessas pessoas, mesmo com a melhora dos indicadores econômicos e sociais?

A pesquisa Genial/Quaest, divulgada na quarta-feira (6/3/2023), dá pistas do que pode estar acontecendo. O levantamento mostra que, comparando o mês de dezembro de 2023 e o final de fevereiro, a avaliação positiva do trabalho do presidente caiu de 54% para 51%; já a desaprovação passou de 43% para 46%.

A piora nos resultados é atribuída à alta desaprovação dos evangélicos, com 60%, devido à fala de Lula sobre Israel. O outro motivo para a queda está na “percepção” dos entrevistados de que a economia piorou nos últimos meses. Para 38% a situação econômica piorou; para 73% houve alta no preço dos alimentos.

Percepção é diferente da realidade: a inflação do ano passado ficou abaixo da registrada em 2022. E, segundo o Dieese, “Em 2023, o preço da cesta básica diminuiu em 15 capitais”. Por que os índices melhoram e a desaprovação aumenta? Falta de comunicação eficaz.

Os alvos, segundo Felipe Nunes, do instituto Quaest, seriam os jovens, evangélicos e eleitores de mais renda, com os quais Lula teria de melhorar sua imagem. Para isso, digo eu, é preciso maior habilidade com a linguagem das redes sociais, que a esquerda ainda não aprendeu.