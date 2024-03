O ex-presidente Jair Bolsonaro parece ter acreditado no universo paralelo que ele vende à sua tropa. “Deus, pátria e família”, remete às piores ditaduras, inclusive à brasileira. É um apelo passadiço a uma família hoje inexistente, se é que algum dia existiu. Para eles, Deus é apenas um instrumento de dominação, uns charlatães que exploram a fé alheia. A pátria torna-se o último refúgio dos covardes. E “liberdade”, inovação bolsonariana ao lema fascista, é o direito que eles se atribuem de atacar impunemente pessoas e instituições.



Ele cevou as Forças Armadas com sinecuras porque mantinha a ideia de desfechar um golpe na democracia brasileira, com apoio militar.

Mas como observam historiadores e sociólogos antenados com a realidade, no século XXI os golpes — da Venezuela à Hungria — prescindiram de tanques na rua. O que os populistas fazem é aproveitar as crises da democracia para enfiar uma cunha, prometendo soluções simples para problemas complexos, e ganhando apoio do eleitorado cansado de “políticos e da política”.

Pode até ser que Bolsonaro tenha tentado copiar o seu amigo húngaro Victor Orbán, pois não lhe faltaram tentativas, algumas com sucesso, de demolir as instituições próprias da democracia, serviço que completaria no segundo mandato.

Mas seu segredo (de polichinelo) é que ele sonhava com um golpe de mão clássico, estilo 1964. Como esquecer o desfile de tanques fumacentos, em frente ao Palácio do Planalto, quando Bolsonaro quis demonstrar que podia usar “o meu (dele) Exército” para exercer um suposto “poder moderador”?

O fato é que ele terminou o seu mandato com algumas instituições destruídas, outras colonizadas, mas foi brecado pela ação do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que mantiveram sua integridade, enfrentando os arreganhos golpistas.

Perdidas as eleições, lembrou-se da solução de que mais gostava: convocar novamente os militares para pôr desordem na casa. Encontrou apoio em alguns; outros preferiram não trocar “20 dias de glória por 20 anos de problemas”.

A Bolsonaro, resta agora esperar a polícia.