O domingo começou com com a informação que Polícia Federal (PF) chegou aos mandantes do assassinato de Marielle Franco e de seu motorista, Anderson Gomes.



Foram presos Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas dos Estado do Rio, e o deputado federal Chiquinho Brazão (União Brasil-RJ). Também foi detido o delegado Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio, suspeito de envolvimento no crime. Ele foi indicado ao cargo pelo general Braga Neto, então interventor do governo Temer na Segurança Pública do Rio de Janeiro. Rivaldo assumiu sua nova função na véspera da execução de Marielle e Anderson.

Depois de seis anos de expectativa é um alívio para a família, e para qualquer pessoa decente, que se tenha chegado aos suspeitos do crime. Mas o horror continua: Rivaldo tinha a confiança da família de Marielle, que chegou a ficar contra a federalização do caso. Esse passo foi dado somente no governo Lula, o que levou a novas descobertas e, finalmente, aos suspeitos de terem ordenado o crime.

A confiança no delegado era tanta, que Marcelo Freixo escreveu em uma rede social: “Foi para Rivaldo Barbosa que liguei quando soube do assassinato da Marielle e do Anderson e me dirigia ao local do crime. Ele era chefe da Polícia Civil e recebeu as famílias no dia seguinte junto comigo. Agora Rivaldo está preso por ter atuado para proteger os mandantes do crime, impedindo que as investigações avançassem. Isso diz muito sobre o Rio de Janeiro".

Outro delegado, Giniton Lages, ex-titular da Delegacia de Homicídios, foi afastado de suas funções pelo Supremo Tribunal Federal (STF). acusado de obstrução das investigações. Ele chegou a escrever livro “Quem matou Marielle?”, apresentado da seguinte maneira: “Os bastidores do caso que abalou o Brasil e o mundo, revelados por um delegado que comandou as investigações”.

“O nível de barbárie e deboche é inacreditável”, escreveu Freixo sobre Giniton.

Marcelo Freixo vem repetindo que "crime, polícia e política não se separam no Rio". Ele tem razão. Quando se observa que, segundo a PF, um integrante do Tribunal de Contas do Estado, um deputado federal, um chefe de polícia e um delegado, estão envolvidos em um dos crimes políticos mais brutais acontecidos no Brasil.

Se a identificação dos mandantes do crime tiver o poder de mobilizar a sociedade para mudar o quadro dramático do Rio, tomado por milícias e facções, restará o consolo de a morte de Marielle e Anderson não ter sido em vão.

*

Quando deputado estadual, Marcelo Freixo, presidiu a CPI das Milícias na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, encerrada em 2008. O relatório pediu o indiciamento de 226 pessoas suspeitas de envolvimento com grupos paramilitares. Segundo a CPI, as milícias atuam em 170 áreas do Rio. Antes de ser vereadora, Mariella trabalhou como assessora de Freixo.