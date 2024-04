Em janeiro deste ano a plataforma de notícias Intercept Brasil divulgou com exclusividade a delação premiada do ex-sargento do Bope Ronnie Lessa, ainda sob sigilo, na qual ele apontava Domingos Brazão como um dos mandantes do atentado que matou Marielle Franco e Anderson Gomes. Preso desde 2019, Lessa é réu confesso do assassinado de Marielle e Anderson. Ele também citou o deputado Chiquinho Brazão, irmão de Domingos, como envolvido no crime.



Antes mesmo desse episódio, os irmãos eram mencionados no decorrer das investigações. Em 2019, Domingos chegou a ser acusado formalmente pela Procuradoria-Geral da República por obstruir as investigações. Além disso, contra a dupla havia outras acusações, como fraude, corrupção e homicídio. O nome de Domingos também apareceu na CPI das Milícias, da Assembleia Legislativa do Rio (2008), presidida pelo então deputado Marcelo Freixo (Psol). Portanto, não houve surpresa quando a Polícia Federal (PF) indicou ambos como mandantes do covarde ataque fatal que vitimou a vereadora e seu motorista.



O que causou espanto foi o envolvimento do delegado Rivaldo Barbosa, acusado de ter planejado o crime e de receber dinheiro para atrapalhar as investigações. Ele tornou-se chefe da Polícia Civil do Rio um dia antes do atentado que matou Marielle e Anderson, e tinha a confiança das famílias das vítimas.



A viúva de Marielle contou que Rivaldo “abraçou a família” um dia depois do crime. A mãe de Marielle disse que o delegado afirmou a ela que era uma “questão de honra” elucidar os fatos. Freixo lembrou que a primeira pessoa a quem ligou para informar sobre as mortes foi Rivaldo.



Para a PF, durante a gestão de Barbosa na Delegacia de Homicídios, foram sabotadas várias investigações, entre 2016 e 2019. A Polícia Federal cita cinco assassinatos de grande repercussão na disputa entre bicheiros do Rio de Janeiro, no qual a Justiça já havia apontado falhas graves na condução das investigações.



Segundo a PF, a Polícia Civil do Rio virou um balcão de negócios a serviço de bicheiros e milicianos, tendo se tornado “um ambiente pernicioso para que organizações criminosas encontrassem ali um refúgio para a impunidade de seus crimes”. Esse caso torna ainda mais evidente a necessidade de se “refundar” as forças policiais brasileiras, civil e militar.



Mas ainda é de se perguntar: que tipo de ser humano é capaz de chegar ao extremo de crueldade, de participar da morte de uma pessoa e depois consolar sua família?