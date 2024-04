Guiana Essequiba, as Malvinas de Maduro

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, sancionou uma lei criando a Guiana Essequiba, incorporando 160 mil km² do território da Guiana. Pelo jeito, Maduro quer uma Malvinas para chamar de sua. Se ele chegar às vias de fato, o desfecho mais provável será parecido com o que aconteceu na Argentina.



Para os argentinos, não existe dúvida de que o arquipélago pertence a eles. Assim, com a crise econômica avançando, o governo militar de então (1982), usou as Malvinas na tentativa de despertar o patriotismo da população — e invadiu as Ilhas. Segundo a Wikipedia, a guerra custou a vida de 649 soldados argentinos, 255 britânicos e três moradores civis.

O conflito terminou com a Inglaterra mantendo soberania sobre as Ilhas Falkland, como os britânicos chamam o arquipélago. O custo político da derrota recaiu sobre os generais argentinos, O cálculo da caserna mostrou-se completamente equivocado: em vez de mais popularidade, o episódio apressou a queda da ditadura militar.

Mas o tema é tão popular entre a população argentina que o presidente Javier Milei, também em dificuldades políticas, declarou que vai “iniciar uma rota clara para que as Malvinas voltem a ser argentinas”. Ele falou na cerimônia que lembrava os 42 anos da guerra.

Na Venezuela também é disseminado entendimento que o território de Essequibo, em disputa desde o fim do século XIX, pertence à Venezuela. Tanto é que nem a oposição contesta a anexação promovida por Maduro. Fora do país, a tendência é que o presidente venezuelano fique ainda mais isolado, se persistir nesse caminho unilateral.

Depois do recado do Itamaraty, que se disse preocupado com o descumprimento dos acordos de Barbados, que prevê eleições livres na Venezuela, o governo brasileiro enviou outro alerta a Maduro.

Celso Amorim, assessor de Assuntos Internacionais de Lula, disse à CNN que a lei, expedida pelo governo venezuelano, não tem valor jurídico internacional, sendo mais um “complicador na tentativa de manter o diálogo” com a Guiana.

A Guiana, por óbvio, disse que vai lutar contra a anexação de seu território. A Corte Internacional de Justiça (CIJ) da ONU já decidiu, em dezembro de 2023, que a Venezuela não pode nexar a região de Essequibo.

A CIJ é o fórum adequado para resolver a situação e não medidas personalistas e eleitoreiras — e menos ainda com guerra.