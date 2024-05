A taxa de juros, os suspeitos do governo, e os "técnicos" do mercado

Em artigo publicado no jornal Valor Econômico (9/5), Bruno Carazza comenta o fato de o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central ter reduzido a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual na última reunião. A taxa ficou em 10,5% ao ano. Votaram nessa proposta quatro diretores, enquanto outros quatro defendiam uma redução de 0,5%. Com o empate, o voto de minerva coube ao presidente do BC, Roberto Campos Neto.



Não é o caso de discutir aqui o mérito da decisão, mas como o resultado foi interpretado por alguns segmentos políticos ou especializados.



Carazza viu uma “divisão” na diretoria do BC, pondo de um lado cinco diretores (incluindo o presidente) indicados por Temer e Bolsonaro e os outros quatro, votos vencidos, indicações de Lula. A partir disso, diz ele, “a leitura de que até a diretoria do Banco Central está polarizada politicamente logo se disseminou pelas redes sociais, imprensa e mercado, e isso é péssimo para a credibilidade da autoridade monetária”.



Ele aponta como “culpados” pela situação:



O presidente do BC, por ter participado de churrasco com Bolsonaro, quando este era presidente; integrar um grupo de “zap” com políticos bolsonaristas — e ter ido votar em 2022 usando uma camisa da seleção brasileira. Isso teria dado “munição” para quem duvida de sua isenção técnica, “contaminando injustamente os posicionamentos de outros membros do Copom que se alinharam a ele na deliberação de ontem [8/5/2024]”. [grifo meu]



A sua lista de responsáveis inclui ainda o presidente Lula pela “artilharia pesada” que teria usado contra as decisões do BC; Fernando Haddad, que teria endossado as críticas de seu chefe — o que lançaria “dúvidas sobre a autonomia dos quatro indicados pela gestão petista”. [grifo meu]



Mas a “artilharia pesada” Carazza reserva para o diretor do BC Paulo Picchetti (indicado por Lula). Apesar de reconhecer o seu currículo impecável, o colunista aponta supostas contradições entre as ideias que ele professa e seu comportamento como diretor do BC.



O articulista termina o texto afirmando que o resultado da reunião do BC, “lança dúvidas sobre as decisões que ele [Picchetti] e seus colegas nomeados por Lula (...) virão a tomar daqui para a frente: se lastreadas numa visão técnica ou influenciadas por um viés ou, pior ainda, uma determinação política do governo". [grifo meu] Ele ainda lembra que, a partir do próximo ano, os nomeados por Lula serão maioria no colegiado.



A pergunta é, por que esse tipo de suspeita recai apenas sobre os indicados pelo governo Lula? Os nomeados por Temer e Bolsonaro são isentos de qualquer viés político? Poder-se-ia dizer que os nomeados pelo governo anterior são propensos a atender a uma determinação política do mercado? Seria possível afirmar que eles são páginas em branco que a cada reunião geram decisões absolutamente técnicas?

Registre-se que Carazza fez críticas ao comportamento do presidente do Bancos Central, mas suspeitas generalizadas ele dedica apenas aos indicados por Lula