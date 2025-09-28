"Dosimetria" derruba preço da tentativa de golpe

Foto: Geraldo Magela/Agência Senado Senador Otto Alencar (PSD-BA)

Subiu no telhado a PL da Anistia, renomeada de PL da Dosimetria por Paulinho da Força (Solidariedade-SP). O relator da proposta deve ser partidário da tese de que, mudando-se a nomenclatura, altera-se a essência do fenômeno.

Os carrascos da PEC da Bandidagem no Senado, Otto Alencar (PSD-BA) e Renan Calheiros (MDB-AL), que enterraram a proposta de emenda à Constituição, trabalham para dar o mesmo destino ao PL da Dosimetria, caso seja aprovado na Câmara.

A proposta apresentada por Paulinho desagrada duas forças (sem trocadilho) opostas nessa centrífuga política, mas Paulinho acha possível conciliar o inconciliável.

De um lado, a esquerda não aceita dar nenhum tipo de anistia aos golpistas, nem mesmo sob o disfarce de “dosimetria”.

De outro lado, a extrema direita, capitaneada pelo ex-brasileiro Eduardo Bolsonaro, está no modo tudo ou nada. Ou a anistia põe Bolsonaro na rua, livre, leve e solto, ou não tem conversa.

No meio, ficam os bolsonaristas “moderados” e o Centrão, querendo viabilizar uma cabeça de chapa para 2026, livre do sobrenome Bolsonaro. Ou seja, pretendem adquirir um verniz civilizatório para dar continuidade ao bolsonarismo sem Bolsonaro.

Mas há também um dilema para a esquerda. Existe um setor que não considera tão ruim dar uma calibrada na “dosimetria” para garantir apoio do Centrão a propostas importantes para o governo, como a isenção do imposto de renda para salários até R$ 5mil. Mas seria capitular à chantagem do Centrão, que vincula uma coisa à outra.

No entanto, todo mundo precisa considerar que um novo autor inseriu-se no cálculo político: as ruas, que tiveram papel fundamental para mandar ao lixo a PEC da bandidagem.

O mais correto é rejeitar a anistia, seja ela ampla ou “light”, pois favorece os golpistas, e isso é inaceitável. Abrandar as penas, inclusive para favorecer Bolsonaro, é um incentivo para novas tramas contra a democracia.

Observe-que, de acordo com os cálculos do próprio Paulinho, a pena de Bolsonaro, hoje condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, pode ser reduzida para 16 anos e 3 meses. Ou seja, em dois anos o ex-presidente poderia progredir para o regime semiaberto.

Enquanto isso, um roubo, cometido com o concurso de duas ou mais pessoas, tem pena máxima final de 15 anos de reclusão (artigo 157, parágrafo 2º, inciso II).

Ou seja a “dosimetria” generosa de Paulinho manda um péssimo recado à sociedade: de que é mais lucrativo tentar um golpe de Estado do que praticar um roubo em bando.