Casa Branca: "Trump é capaz de mover montanhas"

Plínio Bortolotti integra o Conselho Editorial do O POVO e participa de sua equipe de editorialistas. Mantém esta coluna, é comentarista e debatedor na rádio O POVO/CBN. Também coordenada curso Novos Talentos, de treinamento em Jornalismo. Foi ombudsman do jornal por três mandatos (2005/2007). Pós-graduado (especialização) em Teoria da Comunicação e da Imagem pela Universidade Federal do Ceará (UFC).
Se Maomé não conseguiu mover o acidente geográfico, o líder laranja dispõe dessa inimagimável força de vontade, como se fosse um Incrível Hulk do pensamento
Justiça seja feita: a intervenção do presidente americano, Donald Trump, e a tremenda pressão que ele fez sobre o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu — e também sobre o Hamas — foram cruciais para o cessar-fogo em Gaza.
Se Joe Biden, antecessor de Trump, houvesse agido com o mesmo vigor, a guerra já poderia estar encerrada há muito tempo. Portanto, esse crédito deve ser dado a Trump.
No entanto, é desprezível outra pressão do presidente americano: a que ele fez para receber o Prêmio Nobel da Paz, que acabou de serconcedido à venezuelana Maria Corina Machado, opositora do autocrata Nicolás Maduro.
O comportamento de Trump, cobrando insistentemente que lhe fosse entregue o objeto de seu desejo, autoriza a perguntar: ele agiu com espírito humanitário ou pensando em ganhar pontos com o comitê norueguês, conseguir o seu intento — e inflar ainda mais seu gigantesco ego?
Discursando na Assembleia da ONU, no mês passado, Trump gabou-se de ter acabado com sete guerras durante seu mandato, afirmando já ter passado da hora de ele ser agraciado com o Nobel da Paz. No entanto, agências de checagem contestam a contabilidade trumpiana, verificando informações enganosas exageradas ou imprecisas.
Para animar o chefe, o diretor de Comunicações da Casa Branca, Steven Cheung escreveu em uma rede social que o Comitê do Nobel "coloca a política na frente da paz" — e completou:
"O presidente Trump continuará fazendo acordos de paz, encerrando guerras e salvando vidas. Ele tem o coração de um humanitário, e nunca haverá ninguém como ele, capaz de mover montanhas com a força de sua vontade".
Cheung pode ter usado a expressão “mover montanhas” metaforicamente, mas nada impede que osmilitantes do Maga tomem-na literalmente. Se Maomé não conseguiu mover o acidente geográfico, o líder laranja dispõe dessa inimagimável força de vontade, como se fosse um Incrível Hulk do pensamento.
