Master: quem paga o prejuízo desse jogo bruto?

DANIEL Vorcaro, dono do Banco Master, ficou preso entre 17 e 29 de novembro



Pelo menos duas coisas são certas na história que levou à liquidação extrajudicial do Master pelo Banco Central (BC)

Primeira. É um jogo bruto que Daniel Vorcaro, controlador do banco, sabe jogar. Basta verificar a poderosa rede de influência que ele mantém com autoridades das mais altas esferas dos três poderes da República.

Segunda. Além dos investidores e fundos de aposentadoria, que compraram papéis suspeitos do Master, o cidadão contribuinte, em geral, também vai arcar com uma parte da conta.

Entretanto, as questões que precisam de mais esclarecimentos são em número bem maior. E, para cada uma delas, há, pelo menos, duas “narrativas”, mas poucos fatos concretos.

Segue uma lista das dúvidas, em ordem aleatória:

1) Depois que o BC decretou a liquidação do Master, a autarquia precisa dar mais explicações do que as oferecidas para justificar a decisão?

2) O ministro do STF, Alexandre de Moraes, fez “pressão” no BC em favor de Vorcaro (segundo a jornalista Malu Gaspar)?

3) É procedimento aceitável que uma jornalista faça acusação de tal gravidade ouvindo somente fontes “em off” (sem revelar a identidade)?

4) É adequado que a esposa do ministro Moraes, a advogada Viviane Barci, mantenha um contrato de R$ 129 milhões para defender o Banco Master?

5) O procurador-geral da República, Paulo Gonet, diz que o contrato de Viviane Barci com o Master é legal, portanto não haveria o que investigar sobre o assunto. Mas basta ser legal para afastar o conflito de interesses?

6) É correto o ministro do STF, Dias Toffoli, aceitar carona no jatinho de um empresário, no qual também se encontrava o advogado de um dos diretores do Banco Master?

7) Por que Toffoli aceitou o pedido da defesa de Vorcaro, determinando que o processo saísse da Justiça Federal para tramitar no STF?

8) Qual razão levou Toffoli a decretar sigilo sobre o processo?

9) Vorcaro está sendo supostamente "perseguido" por supostamente ameaçar os "grandes bancos" com seu suposto crescimento rápido?

10) Por que o Tribunal de Contas da União (TCU), em decisão inusual, pede explicações ao Banco Central sobre a liquidação do Master, alegando suposta “precipitação” do BC ?

11) O Master está tendo tratamento diferenciado, em comparação com dezenas de outros casos de liquidação extrajudicial?

12) Por que Toffoli marcou (depois recuou) uma acareação entre investigados do Banco Master e um diretor do Banco Central?

13) Banco Central demorou a agir quando já havia indícios de problemas no Master?

14) O BC liquidou o Master quando se vislumbrava uma saída para o banco?

15) Qual foi a participação do banco estatal de Brasília, o BRB, que se preparava para adquirir o Master (negócio bloqueado pelo BC impedido pelo BC)?

