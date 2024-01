Há 30 anos aguardava o grande amor de sua vida.

Ainda jovem, diante da angustiante sensação de que não havia neste mundo um rapaz que a agradasse, Grace sucumbiu à tentação de consultar uma vidente: "Encontrarei alguém que me sirva, que eu possa amá-lo?" A vidente, uma idosa de olhos quase brancos, nariz adunco, queixo proeminente e de poucos dentes, escondia o cume da cabeça e boa parte de seu rosto e pescoço por um xale escurecido, dando-lhe aspecto de ave agourenta. Seus dedos magros e nodosos espalhavam de forma circular as cartas na mesa, até que sua mão terrivelmente fria apertou o pulso da moça, enquanto apontava para uma das cartas: "Ali está ele... Que homem lindo... Ele está vindo, vindo..." Grace, antes arrependida de estar ali naquele ambiente inóspito, esqueceu o pavor e só perguntava: "Onde? Vindo de onde?" A velha se recolhia lenta e estranhamente no espaldar da cadeira, envolvendo-se em sombras: "De navio. Ele não é daqui. Estrangeiro. Está vindo. De navio. Vindo..." Calou-se, não respondendo mais às perguntas da moça eufórica: "Logo vi que só podia ser de fora... Aqui não tem um que preste!" E saiu alegre e saltitante à rua, deixando a velha coçando o queixo com o indicador trêmulo: "Está... vindo..." No entanto, não vinha, nem veio. Nada de encontrar seu amado prometido.

Anos depois, não haveria um dia sequer no qual ela não desse uma volta no cais com o pretexto de ver o mar, curtir o vaivém de pessoas ou assistir ao pôr do sol, na esperança de dar de cara com o homem da carta. Mas ninguém a interessava. Ou melhor, ninguém sequer se parecia com o homem que ela desenhou em sua mente. Voltaria à vidente, mas do velho cortiço não restava mais nada. Desesperou-se!

Com o tempo, obcecada pelo anunciado amor, a sua presença no casamento das amigas chegava a azedar. Era inconveniente, via defeito em tudo, agourava o amor alheio, embriagava-se, de forma que foi isolada em seu sonho de amor romântico.

Passadas décadas desde a profecia da vidente, Grace entrou em um velho bar do cais do porto. Cruzara com ele diversas vezes, mas nunca se interessara por ele devido ao ar promíscuo exalado por seus frequentadores: pescadores, marinheiros e prostitutas. Naquele dia, porém, isso não mais a incomodava. Entrou, sob uma cortina de olhares curiosos e de cantadas maliciosas, e sentou-se no canto do balcão. O balconista, um senhor de uns 60 anos, aproximou-se e advertiu-a: "Acho que a senhora não é bem o público daqui..." Ela corrigiu: "Senhorita. E me dê uma cerveja." E estava ali, sem mais esperanças, quando correndo o olhar pela parede viu uma galeria de fotos e, entre elas, reconheceu a de seu amado. Gelou! Gritou pelo balconista e perguntou quem era aquele homem. Ele estranhou: "Esse quadro foi uma homenagem à equipe de um navio que naufragou na costa há uns 30 anos. Esse aí é o 'Charles Francês'. Chamavam ele assim. Era oficial. Afogou-se." Grace, atônita, caiu em lágrimas lancinantes.

Durante dias, quando não estava adormecida, chorava sem parar. Parecia não haver mais sentido em sua vida. Sua busca findara. Contudo, uma madrugada, delirante, correu para aquele bar. Estava fechado. Quebrou a janela e adentrou. Postou-se estática diante da foto de Charles, admirando-a com ternura. De súbito, a beijou. Uma corrente de vento entrou pela janela derrubando garrafas, copos e alguns quadros de parede. O ambiente ficou nebuloso e quando ela abriu os olhos, para seu espanto, diante dela estava o capitão Charles. Ela sorriu emocionada: "Eu esperei você por toda a minha vida... Sempre te amei." O homem, orgulhoso de si, pegou uma garrafa de uísque, a levou para o salão, se estirou numa espreguiçadeira, colocando as pernas em um banco. Foi quando lhe dirigiu as primeiras palavras: "Chéri, tirre as minhas bottes." Grace não acreditou. "Como é que é?" Insistiu: "Tirre-as já, mulher! Que diable!" Grace, boquiaberta, deu meia-volta, pulou a janela e, encontrando o primeiro estranho à sua frente, deu-lhe com muito gosto aquele beijo tão aguardado por mais de 30 anos...