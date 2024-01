Para entender o fim do humanismo

Foto: Rainer Lück/Wikipedia Peter Sloterdijk dialoga com Heidegger para refletir sobre o fim do humanismo

Meu primeiro compromisso do ano, para além das atividades corriqueiras, tipo trocar os jarros das plantas e me organizar para o trabalho e outras atividades nos próximos meses, será participar, por três semanas, de um grupo para a leitura do livro “Regras para o parque humano. Uma resposta a Heidegger sobre o humanismo”, do filósofo alemão Peter Sloterdijk. Lendo sobre o Sloterdijk, descobri que concordo com ele sobre a percepção de que estamos vivenciando o fim do humanismo, da forma como ele foi arquitetado, ou seja, uma seleção de “valores humanos” mediada pela filosofia e a literatura capaz agir na formação de uma pessoa.

Também aceito que os tempos atuais não combinam com a tarefa do pensar e, por isso, tudo deve ser analisado à superfície. Aprofundar algo é quase um atentado contra a etiqueta de sobrevivência na contemporaneidade. A vida precisa caber nas redes sociais por inteira, extraindo-se dela todo e qualquer tipo de complexidade. Mas, seria muita graça encontrar tantas afinidades assim em Sloterdijk.

O maior desafio de ler “Regras para o parque humano”, texto da palestra proferida pelo filósofo na Baviera, em 1999, é sua proximidade com Heidegger. Penso hoje que o nazismo do filósofo alemão, que apoiou o regime de Hitler, é inaceitável. Como alguém pode engendrar uma filosofia da existência e ao mesmo tempo compartilhar com um regime que aniquila de forma sofisticada, sem nenhum princípio ético, milhões de pessoas? Heidegger saiu do governo do III Reich antes da derrocada do regime. Refugiou-se em silêncio, sem nunca ter feito qualquer meia culpa pelas suas escolhas nem ter dito uma única frase para condenar o holocausto judeu.

Nos anos de 1950, quando a filosofia heideggeriana volta ao debate, principalmente na França, por meio de Sartre e, depois, Lacan, o filósofo alemão se envolveu num cabo de guerra entre aqueles que, de um lado, consideravam que não se devia trazer à tona o pensamento de um nazista e, de outro, os que defendiam, com unhas e dentes, a separação entre a vida do filósofo e o engenho da sua obra. “Acaso não sabem que acontece aos homens não estarem à altura de sua obra?”, bradava Sartre. Heidegger aproveita a polêmica e participa dela com “Carta sobre o humanismo”, texto que, 49 anos depois, Sloterdijk responde, e este me chegou após quase um quarto de século.

Na primeira palestra dada ao emergir do seu silêncio, Heidegger falou sobre a língua alemã ser “a única capaz de redescobrir a verdade da filosofia grega e fornecer ao homem uma doutrina da salvação que lhe permitisse transformar o mundo”. A superioridade alemã, essência do nazismo, permanecia intacta no discurso do filósofo.

Ler Sloterdijk e participar desse grupo provisório talvez seja o primeiro embate sobre mim mesma, entre tantos outros que estão me deixando sem fôlego, literalmente, neste início de 2024. Para entender o humano, o fim do humanismo e a própria humanidade, nada melhor do que se ver às voltas com personagens tão contraditórios. E, ainda assim, extrair do pensamento de alguém por quem se sente alguma aversão um saber que ilumina a leitura do mundo em que se está metido.