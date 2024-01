PF barroca e imprensa agoniada não fazem bem à democracia

Foto: Caio César/CMRJ/Direitos Reservados Carlos Bolsonaro é alvo da PF em operação sobre uso irregular da Abin

Quando chegou a notícia de que a Polícia Federal estava cumprindo uma operação de busca e apreensão na residência do Carlos Bolsonaro, a família já tinha ido pescar. As férias dos Bolsonaros são legítimas, o que não considero legítima é esse tipo de operação com estilo barroco da Polícia Federal. A esquerda faz mal em comemorar nas mídias o estardalhaço de um trabalho para apreender computadores e celulares.

Todo mundo sempre soube que o ex-presidente Jair Bolsonaro fez tudo o que quis contra as instituições deste País. Bolsonaro não faz o tipo que tem zelo pelas leis, interesse em controle ou qualquer tipo de gosto no cumprimento de rituais. A não ser que tudo esteja da forma que ele acredita que deva ser. Enquanto presidente, envolveu militares, civis e ministérios num arcabouço ideológico extremista, calou o Congresso Nacional com emendas e esculhambou a imprensa e o Supremo Tribunal Federal porque foram os únicos que não se dobraram à sua ânsia de pôr todo mundo debaixo das suas leis particulares.

Carlos Bolsonaro é o filho que teria a “inteligência tecnológica e midiática” da família. É creditado a ele não só a vitória do pai em 2018, em parte, devido ao manejo das redes sociais. O rapaz foi também apontado como o responsável pelo gabinete do ódio e frequentador assíduos de reuniões no Palácio do Planalto, mesmo sem ter cargo para isso. Além do que, ele é identificado como o mais radical dos “meninos” do ex-presidente.

Bolsonaro é um autoritário. Na essência, autoritário. Não é de espantar que a Abin estivesse a seu serviço mesmo que fora das quatro linhas legais. Embora ele negue, foram inúmeros os indícios de que o ex-presidente tinha muito interesse no acesso a informações sobre tudo o que se relacionava a ele e aos filhos. Durante seu governo, houve denúncias de pessoas críticas à sua gestão perseguidas de várias formas. O Brasil sob Bolsonaro esteve sob quatro linhas móveis que dependiam do que era dito nas lives, no cercadinho, durante motociatas e nos eventos militares, incluindo o 7 de Setembro.

Por tudo isso a operação da Polícia Federal em torno da Abin não precisava de todo aquele excesso. O cumprimento das leis neste País carece ser entendido como algo do cotidiano, da vida política, do zelo pela coisa pública. Transformar uma operação policial num acontecimento é condenável, até porque as pessoas, sejam elas quem for, só serão condenadas após a finalização de um processo e o julgamento deste e de todos os seus recursos. Quem criticava esse expediente contra integrantes do PT durante a Operação Lava-Jato, que incluía coerção de pessoas para depor, deve ter o cuidado de manter a crítica.

À imprensa era dispensável tanta pressa e agonia em dizer que encontraram um “computador da Abin na casa de Carlos Bolsonaro”, o que não se confirmou e só vi no O POVO a correção da informação no portal de notícias. Tudo isso assoma ao discurso de perseguição que Bolsonaro encarnou e agora o fará com mais força.

Acredito que as pessoas estão cansadas desse tipo de encenação. Ninguém tem mais um pingo de paciência com isso. E cansaço para virar indiferença é um pulo. O pior é que não se faz democracia na indiferença.