A voz das mulheres na política

No último dia 26 de janeiro, a escritora e filósofa Angela Davis completou 80 anos. Essa mulher, negra, nascida no Alabama, tornou-se uma das principais vozes femininas na luta em favor dos direitos civis dos negros estadunidenses entre os anos de 1960 e 1970. No entanto, durante muito tempo só escutávamos de Martin Luther King Jr., Malcolm X, Du Bois, entre outros homens.

Angela Davis é autora de livros fundamentais que abordam o papel das mulheres durante o processo de escravização africana nos Estados Unidos que inclui, principalmente, o trabalho das mulheres negras, e a participação de algumas delas durante o movimento contra a segregação negra nos Estados Unidos. No Brasil, a própria obra de Davis chegou tardiamente.

A filósofa ativista foi a voz que trouxe à tona as questões das mulheres negras na sociedade norte-americana. Foi ela quem deixou claro que as afro-americanas sempre trabalharam de igual para igual com os homens negros e, com eles, dividiam as tarefas de casa para sustentar os filhos.. Mesmo após a guerra da secessão, as mulheres negras se mantiveram na casa das mulheres brancas que eram vistas como símbolo do equilíbrio familiar nos Estados Unidos. Quando mulheres brancas arregaçaram as mangas em prol de direitos sociais no País, foi necessário que uma mulher negra mostrasse que havia outra organização familiar e de trabalho nas entrelinhas das famílias perfeitas naquele país.

Voz de mulher é uma coisa complicada. Não importa o ambiente, o tempo, a sociedade. Uma mulher ser ouvida não é algo simples. Talvez por isso mesmo soa como normal quando os homens assumem a fala das mulheres e falam sobre elas e por elas. Da mesma forma, se passa como a coisa mais natural do mundo uma mulher se deixar “representar” por um homem a fim de que eles falem, neguem ou confirmem algo que diz respeito a elas. Na política, isso é muito visível.

E mesmo homens a quem não poderíamos chamar de machistas, creditam apenas ao estilo feminino a forma como as mulheres atuam politicamente. E se esquecem do contexto histórico em que a voz das mulheres é colocada social e politicamente. Segundo essa mentalidade masculina, existem as mulheres “boas de briga”, e que são chamadas de “guerreiras” e, em legítimo contraponto, aquelas que “preferem” agir nos bastidores, silenciar, tocar a política como se estivessem numa espécie de valsa de salão, dois prá, dois pra cá, e se um homem, seja o presidente do partido ou o marido, falar por elas está tudo bem.

É enganoso imaginar que todas as mulheres percebem a política como um movimento feminino de participação e de representação de outras mulheres. São raras as que na verdade entendem isso e criam ambientes e demandas próprios para dar voz a outras mulheres. Muitas delas, mesmo em partidos ditos de esquerda, se acomodam perfeitamente à agenda e métodos masculinos de fazer política e se subestimam completamente o potencial formador que elas carregam ao ocuparem funções públicas.

Sinceramente, torço que cada vez mais as mulheres assumam sua própria voz na política e dispensem porta-vozes. Na política, quando uma mulher se cala, alguém muito confortável no próprio papel fala por ela.