Quando se inicia um novo ano sempre temos definições para a nossa vida que podem ser bastante significativas. Aprender uma língua nova, juntar aquele dinheiro para uma uma viagem muito especial ou até desenvolver um hobby novo, como se tornar um especialista em vinhos. Já imaginou conhecer os principais vinhos do mundo, saber o que pode ter em uma taça de vinho ou se tornar aquela referência da turma para escolher nos restaurantes o mais adequado para cada ocasião.

É um mundo de informações ilimitadas, entretanto estão cada vez mais acessíveis e selecionamos 10 regras básicas que você não pode deixar de observar para conquistar esse objetivo.

1. Gostar de histórias

Aprende muito quem gosta de histórias, desde os primórdios da civilização antiga, o vinho tem protagonismo em muitas passagens, de Noé à imigração italiana no Brasil o percurso que o vinho fez saindo da Eurásia, onde hoje é chamada de Armênia, descendo pela Ásia. A África teve o seu momento do vinho no Egito onde os faraós bebiam e o classificavam, assim tratavam o vinho como objeto de valor sendo inclusive enterrado com os melhores. Seguindo então para a Europa, pelas ilhas gregas, onde o Deus Dionísio o chamado velho mundo que transportou o vinho para o mundo que foi sendo descoberto. Já imaginaram em quantas passagens temos referência a essa bebida maravilhosa?

2. Ler sobre uvas

O vinho é um produto da fermentação de uvas da espécie vitis viníferas, e existem aproximadamente 7 mil espécies delas, que têm informações sensoriais diferentes, acidez, doçura, aromas e suas combinações. Grandes obras já foram escritas sobre uvas, a melhor de todas é a Wine Grapes de Jancis Robinson. Entender das uvas dá um grande conteúdo e previsibilidade frente a um rótulo desconhecido.

3. Regiões produtoras

Pensar em regiões já une o conhecimento das características que influenciam no amadurecimento pleno das uvas, frente o relevo, clima, solo e como o ciclo dessas uvas segue o seu ritmo para entregar uma uva com açúcar suficiente para dar corpo ao vinho mantendo acidez, responsável pela sensação de refrescância do vinho. Uma recomendação é o livro Atlas do vinho de Hugh Johnson e Jancis Robinson.

4. Tipos de vinhos

Espumantes, brancos, rosés e tintos, cada vinho tem uma forma de ser produzido, o contato com as cascas, o afinamento em barricas de carvalho, entender um pouco desses meios e técnicas de produção vai trazer, certamente, uma compreensão importante sobre o que você vai provar nas taças.

5. Assinar um clube de vinhos

No início, enquanto você não tem autonomia de escolha, é muito útil aderir a um clube de vinho, que são lojas que orientam a sua compra com orientações e vantagens para quem participa deles. Os principais Clubes do Brasil onde os vinhos são escolhidos são Evino, Revista Adega e Wine.

6. Provar com atenção

É fundamental a busca por observar o comportamento do vinho desde a taça, a sua coloração que indica idade, a composição aromática se é simples ou complexa, e os atributos gustativos, açúcar, acidez, amargor, álcool e tanino como percepções principais. Como tudo isso se comporta e ver como seu corpo reage, estar atento às diferenças entre amostras.

7. Anotar as degustações

Uma quantidade de informação que pode ser assimilada em uma prova de vinhos não é compatível com a memória humana, então não deixe de anotar todas as impressões e principalmente as informações dos vinhos, rótulo, safra, descrição das percepções sensoriais. Depois você pode querer acessá-las e será muito mais fácil.

8. Participar de confraria

Pensar em um encontro de vinhos, desenvolver um tema, buscar por rótulos representativos para aquela ocasião estimula o crescimento. A degustação em grupo, com outras opiniões, também gera senso crítico importante. O estudo prévio do tema também força o desenvolvimento de metodologia de aprendizado.

9. Diversificar as compras

Conhecer novos rótulos é fundamental para o entendimento do universo dos vinhos, a fidelidade no mundo dos vinhos é limitante e não promove o conhecimento dos mais variados perfis de vinhos. Perder o medo do novo estimula a querer sempre viajar pela diversidade.

10. Curso de Sommelier

Agora a dica de ouro. Para quem quer trabalhar na área ter uma orientação de profissionais experientes é um passo importante. Buscar uma instituição

com credibilidade para ter aulas, orientação por profissionais experientes certamente é a melhor decisão. A Associação Brasileira de Sommeliers - Ceará, única certificadora internacional de profissionais da sommellerie no Ceará, está com inscrições abertas para o curso de profissionais que inicia em Março, uma proposta híbrida, com aulas teóricas online (ao vivo e gravadas) e atividades práticas presenciais. Para maiores informações no instagram da ABS-CE @abs_ce .