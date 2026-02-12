O vinho certo para cada cenário de folia

Foto: Bodegas Ponce/ divulgação Ponce La Xara

O Carnaval é uma das maiores festas populares da agenda brasileira, com uma variedade de cenários, culturas e ritmos, o vinho, antes restrito a ambientes formais e climatizados, hoje invade a folia com uma versatilidade surpreendente. Longe dos saca-rolhas pesados e das taças de cristal frágeis, a bebida encontrou novos formatos e estilos, que dialogam diretamente com a energia das ruas. Seja no calor úmido do litoral, na aridez vibrante do sertão ou no frescor restaurador das serras, existe sempre um rótulo capaz de elevar a experiência festiva. A chave dessa adaptação está na desmistificação: o melhor vinho de Carnaval é aquele que respeita o termômetro, o cenário e, principalmente, o ritmo do folião.

A ascensão dos espumantes nacionais, o frescor dos rosés e a praticidade das latas e embalagens alternativas permitiram que o vinho oferecesse algo que a cerveja nem sempre alcança. Além disso, a diversidade geográfica do Brasil exige escolhas estratégicas. Enquanto na praia buscamos a refrescância que alivia o calor, no sertão precisamos de uvas que resistam à estrutura de pratos condimentados, e na serra, o conforto de um tinto leve para as noites amenas. Beber vinho no Carnaval não é apenas uma questão de paladar, mas de estilo de vida; é a prova de que é possível celebrar com elegância, frescor e uma alegria que transborda a cada gole, transformando a taça (ou o copo de acrílico) em um estandarte de sofisticação e liberdade.

Hoje vamos trazer algumas indicações de rótulos para aproveitar a folia, ou até fugir dela, acompanhado de bons rótulos.





Carnaval na praia

Vários coringas podem ser apreciados na praia, de excelentes espumantes do Brasil a vinhos de regiões mais frias como Chablis, um Riesling da Alsácia ou regiões mais quentes como a Provence com perfil refrescante, mas nada tão bom quanto um Alvarinho da região dos Vinhos Verdes em Portugal que harmoniza com tudo que vem do mar.

Aveleda - Alvarinho - Vinhos Verdes

Um excelente vinho, super aromático e leve no paladar mas com essência cítrica e mineral do solo granítico que trazem aquele gostinho de quero mais, principalmente combinado com frutos do mar.





Carnavalno sertão

Aqui a rusticidade ganha espaço e pede estrutura para se impor a pratos muitas vezes condimentados e estruturados, uvas como a Malbec de Cahors ou quem sabe vinhos da casta Baga ou Syrah com notas evolutivas, mas a indicação será um vinho do nosso sertão nordestino, do Vale do São Francisco.

Miolo Single Vineyard - Syrah - Bahia

Um vinho potente em sabor, mas com uma fruta madura muito viva, uma estrutura de corpo médio e de tanino persistente e acidez média. Vinho de alta estrutura de intensa presença em boca.





Carnaval em casa

Aqui, para quem fugiu da festa, podemos explorar todas as possibilidades do seu paladar, inclusive a possibilidade de aproveitar com tempo aquele vinho que evule em taça, em diversas camadas, pode mudar de quando se abre e ganha evolução com o tempo.

Casa de Santar Reserva - Touriga Nacional,

Alfrocheiro e Aragonez

Dão um vinho de uma das áreas mais subestimadas do mundo dos vinhos, onde você consegue provar vinhos intensos em frutos silvestres e especiarias. Nuances de frutos vermelhos confitados e uma estrutura de boca, com taninos finos.

Encontro Social da ABS-CE

No dia 05 de março, no espaço de eventos da pizzaria Vignoli da Silva Jatahy, a Associação Brasileira de Sommeliers irá receber seus associados para uma noite "Entre vinhos e fatias". É um momento onde os associados e as suas confrarias se reunirão para apreciar os seus rótulos e a ABS-CE irá pagar a taxa de rolha na noite, aliado a promoção do dia do Vignoli que dá 50% de desconto nos vinhos da carta e possibilidade de harmonização das excelentes pizzas da casa.

Informações:

@absceara - 11 912712971