Onde está a honra?

Foto: Divulgação Rev. Munguba Jr., embaixador cristão da Oração da Madrugada e Erradicação da Pobreza no Brasil e presidente da Igreja Batista Seven Church

Faz tempo que as coisas viraram de pernas para o ar. A democracia, agora é relativa. As principais decisões da nação não vêm mais do Congresso Nacional. Grupos pedem o fim da Polícia Militar e quando assaltados clamam por ela. Roubar um celular não é mais um crime. Falam tanto em liberdade, mas essa liberdade tem que ser monitorada, vigiada e censurada.

É, a situação está mesmo muito estranha. A destruição da família foi colocada como meta em alguns programas partidários e para tanto, o investimento foi pesado e sistemático. A estratégia foi abolir dos relacionamentos e ligações familiares a honra. Fragilizar os relacionamentos internos e externos do núcleo familiar.

Jesus não pôde realizar grandes milagres em sua própria cidade. Lá ele não recebeu honra. Para muitos ele era apenas o filho do carpinteiro. O Jesus que morava na esquina. Logo depois de ser desprezado por seu povo, ele se dirigiu a outras aldeias, povoados e vilarejos próximos à sua cidade. Foi automático! Os milagres começaram a fruir abundantemente em seu ministério. As pessoas procuravam, para ao menos, tocar em suas vestes para serem curadas. Então compreendemos que um ambiente de honra pode gerar milagres, destino, libertação de cativos.

Para a destruição da cellula mater de qualquer sociedade ­ a família, basta diminuir paulatinamente os níveis de honra dentro dos lares. Maridos e mulheres se tornaram concorrentes, pais e filhos inimigos. Com uma só ação eles conseguiram um verdadeiro `strike' nos valores, princípios e costumes. Onde esconderam a honra? Onde encontrar a honra em nossos dias? Faz tempo que ela sumiu. Se você encontrar nos avise e a convença para que fique conosco.

A honra é a valorização do tangível em nosso próximo, é o cuidado que Leonardo Boff indica que devemos ter pelo planeta, pela ecologia. Desviamos o objeto da honra segmentando em bandeiras politicamente corretas. Uma tartaruga tem mais valor do que uma criança no ventre de sua mãe. Os nossos amigos mais chegados frequentam veterinários. As pessoas são de carne, osso e emoções. Necessitam de reconhecimento e honra. Esperamos sinceramente que você a encontre e a convide para morar na sua casa.