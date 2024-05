Eu era feliz e não sabia

O Excelentíssimo Senhor Alexandre de Moraes, Juiz da nossa Suprema Corte e ex-Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, afirmou, no plenário do Congresso Nacional, na quarta-feira, 17 de abril do corrente ano, que antes das redes sociais ele era feliz e não sabia.

As redes sociais trouxeram ao cidadão simples e ao mais letrado, ao mais rico ou ao menos favorecido "pelo destino", iguais oportunidades para expor suas ideias. Mesmo vídeos simples, sem estrutura de produção, conseguiram espaço na grande "ágora" do nosso tempo. Você não precisa mais estar em Atenas para filosofar, pode se expressar estando em Reriutaba, no Ceará, em Lagos, na Nigéria ou ainda, em Orlando, nos EUA.

Hoje, até mesmo as empresas estão utilizando a internet para o recrutamento de colaboradores, avaliando melhor o nível de inteligência emocional, relacionamentos e valores de seus candidatos a novas vagas.

"A luz tudo revela" e é impossível continuar na escuridão quando a luz do conhecimento e da verdade descortinam os limites da desinformação. Gosto da citação parafraseada, inspirada na Bíblia, que diz: "A informação que eu não tenho me prejudica". Se não tenho acesso ao código de trânsito, por exemplo, posso sofrer ou causar grandes acidentes e prejuízos.

Excelentíssimo Ministro, ouso discordar da sua fala e até mesmo propor uma pequena alteração: "Éramos enganados e hoje temos a possibilidade de filtrar, julgar, escolher o que nos parece ser o melhor caminho". E, tenho que acrescentar as palavras: "em minha simples e humilde opinião".

Como é bom poder chegar em casa e não ter mais que assistir às televisões abertas, com sua propaganda partidária disfarçada de jornalismo e, agora, abrir o YouTube, ou outra plataforma, garimpando as informações de outras matizes do pensamento político.

Sabemos que todos nós temos um lado, um posicionamento mais a direita, mais ao centro ou mais a esquerda. O importante é ter clareza e reconhecermos que é a nossa opinião, a nossa visão de mundo e não a de um jornalismo faccioso.

Caso eu discorde de uma informação, tenho opções: simplesmente admitir que as pessoas podem divergir em ideias, posso não assistir o canal novamente, posso comentar e contribuir para o debate com elegância, educação e honra ou, ainda, se julgar o conteúdo ofensivo, posso acionar a justiça, como fez o Excelentíssimo Senhor Arthur Lira, ao processar o blogueiro infantil Felipe Neto.