Lista tenebrosa

Foto: Epstein Estate/House Oversight/ZUMA/IMAGO Jeffrey Epstein manteve conversas durante anos com cientistas e acadêmicos sobre a possibilidade de "aprimorar" o DNA humano por meio da engenharia genética

No Novo Testamento, a palavra grega allélon () significa “uns aos outros” ou

“mutuamente”. Ela aparece cerca de 100 vezes, com ênfase nos relacionamentos de qualidade. Realça

para nós um dos significados da Cruz de Cristo, com suas duas hastes apontando: a vertical para o

relacionamento com Deus e a horizontal para o relacionamento com os homens.

O texto sagrado afirma em 1 João 3:16: “Nisto conhecemos o amor: que Cristo deu a sua vida por

nós; e nós devemos dar nossa vida pelos irmãos”. Ser um cristão verdadeiro é amar o próximo como a si

mesmo.

No início deste mês de fevereiro, os EUA liberaram metade da lista de Epstein, lista que retrata

uma faceta terrível do gênero humano. São revelações que, até pouco tempo, eram chamadas de “teoria

da conspiração”; postagens nas redes sociais eram derrubadas, remunerações proibidas e, para se falar

sobre o assunto, era necessário alterar partes das palavras na tentativa de se proteger da censura.

A ONU afirma que cerca de um milhão de crianças somem todos os anos no mundo e nunca mais

são encontradas. Já o International Centre for Missing & Exploited Children aponta para mais de oito

milhões. Meninas e meninos levados para ilhas distantes, desconstruindo definitivamente seus sonhos e

trazendo traumas para toda a existência, chegando, em alguns casos, à subtração da própria vida.

Constam na lista líderes mundiais, políticos proeminentes, príncipes e empresários de grande

expressão no cenário internacional. Homens e mulheres que já conquistaram praticamente tudo o que se pode comprar e entraram em uma espiral de loucura, buscando novos e proibidos prazeres.

A que ponto de degradação pode descer o ser humano? Manchar deliberadamente a criação de

Deus quando indefesa, ou ludibriada com promessas de uma vida de prosperidade.

Existem relatos de canibalismo e assassinatos com tentativa de ocultação de cadáveres.

O plano de Deus para o nosso planeta é que mantenhamos o princípio cristão de tratar os outros

como gostaríamos de ser tratados. Olhar no outro a glória de Deus, a beleza dos iguais que, mesmo

diferentes, são igualmente preciosos.

Vamos orar, pedindo a Deus que ilumine as nações, trazendo verdadeiro amor e consideração

entre nós, humanos.