À memória de Maria Stella de Santiago

O Parque do Cocó arde enquanto escrevo estas mal traçadas. Os alísios de leste/sudeste, nossa ventilação dominante, carregam a fumaça na diagonal da cidade. Os bombeiros, os bravos soldados do fogo, estimam que cerca de dez hectares de mata foram consumidos pelo incêndio, com temperaturas que atingiram perto de 170º C. Os animais rastejantes, especialmente cobras, lagartos, tartarugas e roedores, são as principais vítimas do sinistro. Ouço a tragédia no rádio, este que certamente será, por sua celeridade, o arauto do fim da Terra. O fumo que evola-se da vegetação muda a cor da radiação solar e nos sufoca com seu cheiro de destruição. Plantas, bichos e lixo estão sendo incinerados nesta dura hora e o céu de Fortaleza, tão seco, nem para chover...

Certamente não tenho a intimidade nem a autoridade de um Demitri Túlio para falar do Rio Cocó, do seu imenso parque e de suas diversificadas flora e fauna. Em verdade, fui até seu morador. Durante nove anos, residi na sua vizinhança imediata, à rua Bento Albuquerque, num humilde apartamento. Mesmo assim, nunca o visitei, não conheci suas árvores, sua bicharada, seus territórios, seu curso fluvial. A boemia (sem circunflexo, Sr. Redator, que boêmia é a mulher do boêmio...) sempre falou mais alto e, entre a natureza e a cultura, sempre fiquei com esta, apesar de às vezes frívola. Meu fluvial vizinho e o seu séquito natural sempre foram para mim um quadro na parede, que agora me dói pelo seu atual estado. Se foi gente ou o acaso o causador, não sei, apenas lamento.

Com certeza, haverá aqueles que reclamarão do Estado, da prefeitura, da União, das forças divinas face ao ocorrido, assim como também os que afirmarão "besteira, isso aí num instante se recupera". Preocupa-me a nossa olímpica indiferença, como cidadãos e cidadãs, em relação às muitas perdas que experimentamos no cotidiano. Os fatos, graves ou não, se sucedem numa vertiginosa sequência, gerando momentâneo frisson, como as páginas das redes sociais. Nós, meros espectadores, apenas passamos os dedos sobre as telas, aguardando os próximos capítulos de uma vida insossa e sem graça. O desastre do momento será substituído pelo vindouro e assim por diante. Não nos importamos com os outros porque não nos importamos mais nem conosco.

O rio que perdeu o seu verde. A cidade que está perdendo os seus rios e lagoas. O mar que perde a sua balneabilidade. O céu que brigou com a chuva. A terra árida com sede de água. A bicharia sem habitat, o homem sem lugar. Há que cuidar, verbo que nos é prezado, mas pouco praticado, mormente daqueles que cuidam. De pessoas que vieram ao mundo só para tomar conta dos demais, sem querer nada em troca. De homens e mulheres de silenciosa sabedoria, que agradecem à luz da manhã por mais um dia, que conhecem as manhas do planeta, que têm sempre uma gentileza e um sorriso guardados para quem quer que seja, que são generosos por acharem que as coisas devem ser assim. Ao partirem, fica um buraco no mundo. Não é isso, D. Stella?