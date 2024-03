Não gosto de usar este espaço para falar de arquitetura. Talvez por me envolver com o assunto no cotidiano por conta do meu trabalho como arquiteto, prefiro aqui tratar de outros temas mais amenos. Do patrimônio, então, tenho tentado manter distância, já que dele só recebo más notícias. Todavia, há situações que me obrigam a abordá-las, para gáudio ou desgáudio (grato, Lúcio Brasileiro) dos dois ou três leitores que me leem. Acho que chegamos, em Fortaleza, a um ponto em que precisamos discutir, o poder público e a sociedade civil, se queremos manter ou destruir a nossa herança edificada. Se é para conservá-la ou promover um bota-abaixo geral. Que falta nos faz um Abelardo Montenegro, perscrutador da alma e da mente cearenses, saudades.

Fez-me pena ver ontem o Edifício São Pedro, objeto de um parecer de tombamento e de um projeto meus, cercado de tapumes metálicos e com um trator ao seu lado, munido de sua voraz garra dentada, pronto para desferir seus golpes mortais. O septuagenário prédio, inaugurado em 1951 e executado sob o risco do engenheiro Orlando Ariosto Freire, somente arquejava, cansado de tanta omissão e inoperância. Primeiro hotel praiano de nossa capital, fazia pendant com o Náutico Atlético Cearense, entregue ao público no mesmo ano. À sua volta, tristonhas, pessoas faziam fotos da infeliz construção, lamentando a sua desdita. Todas elas tinham uma história para contar sobre a edificação, onde tanta coisa boa se deu. O céu plúmbeo e o mar revolto, moldura perfeita.

Há um velho ditado que assim afirma: em casa que falta pão, todos reclamam e ninguém tem razão. As partes envolvidas na iminente demolição do Edifício São Pedro têm que aceitar a sua parcela de culpa no episódio. Seja por falta de vontade política, desleixo, desprezo, repulsa ao projeto, inflexibilidade, atroz renúncia à inteligência e à sensibilidade, entre outros problemas, o certo é que o desencontro entre os entes comandou o desenlace a que agora se assiste. A questão é saber se outros vários bens imóveis que estão na mesmíssima situação, de proteção provisória ou até mesmo esquecidos, terão o idêntico fim. O pensamento voa e abarca a Escola Jesus, Maria e José, no Centro, e a Casa da Intendência da antiga Vila de Arronches, na Parangaba, entre tantos outros.

A lembrança dos apagamentos recentes do Residencial Iracema, da casa de Benedito Macedo e do Esplanada Hotel consolidaram uma certeza em mim: está mais do que na hora dos órgãos públicos ligados ao assunto, o trade imobiliário, o judiciário e as instituições de profissionais das áreas de arquitetura e engenharia se reunirem para conversar sobre a importância de considerar que preservação e desenvolvimento são faces da mesma moeda. Como seria bom participar de um seminário, aberto à comunidade fortalezense, no qual esses atores pudessem expor os seus pontos de vista na tentativa de alcance de um útil consenso e da construção de uma política. A saída, como sempre, é o diálogo crítico-propositivo. Basta de terra arrasada. Tudo é projeto.