À memória de Oswald Barroso

Adeus, meu caro, até um dia. O que fica da gente neste mundo-cão é o exemplo e a lembrança. No seu caso particular, quanta coisa sua ficou. O corpo magro e sofrido, alvo da violência da vida e da ditadura, o sorriso maroto nos lábios, as opiniões claras, precisas e sábias, a mangoça, porque ninguém é de ferro, entre ritos, risos e batalhas. Você foi o mestre que equacionou a cultura deste Ceará mestiço, uma espécie de Tristão Araripe, uma alma sempre afoita comprometida com o patrimônio cultural e que enxergou valor naquilo em que os outros só viam rude folclore. Este seu agora corpo místico, ironicamente pranteado no Theatro José de Alencar, é levado num cortejo pela Irmandade da Santa Cruz do Deserto. Em nós, a boa memória do seu caminho.

Aprendi com você e Olga Paiva, outra que se foi antes do combinado, as faces diversas da cultura imaterial que pertence ao povo. As celebrações, que você tão bem enfocou nas suas pesquisas sobre os romeiros. As formas de expressão, por você reveladas nos trabalhos sobre o teatro popular tradicional e os bois e reisados de caretas. Os saberes e fazeres, iluminados pelas suas inteligência e sensibilidade nas pesquisas sobre as mãos preciosas que fazem o artesanato cearense. E os lugares, tão bem retratados por você, tais como os mercados, a periferia e esta casa de espetáculos onde ora você é velado. Um homem culto e insubmisso, que gostava de colocar as letras ao sol e que tinha o fazer teatral como encantamento. Alguém que fez poesia no cárcere e na rua.

Filho de um dos meus heróis, o poeta Antônio Girão Barroso, e de Dona Alba, você cedo se indignou com o arbítrio, a bruta burrice e a tirania dos que promoveram o golpe de 1964, denunciando-os através das suas muitas obras, notadamente as teatrais, resignificando o dever do intelectual em tempos de chumbo. "O teatro engajado quer fazer a plateia refletir, quer estimular o pensamento crítico contra a opressão", disse você em 2016. Mais: "O papel do artista, então, é trabalhar para a sociedade, atender a demanda da sociedade. Penso que este deve ser o seu papel social até hoje, o de um trabalhador para o bem da sociedade, ou seja, atender à demanda social". Um fino mestre que aprendeu com os mestres e nos deixou várias lições. Sua generosidade é uma.

Nunca fomos íntimos. Sempre tive por você o respeito devido àqueles que fazem e, em fazendo, fazem pensar e sentir. Sua ação evidenciou uma terra de cultura rica e diversa, cuja ancestralidade e profundidade botou para correr aqueles de gosto importado e blasé. Miro pela última vez o seu rosto sereno. Vá em paz, meu caro. Já é hora de partir, de colocar alguma alegria neste sábado chuvoso e triste. Lá fora, na ampla praça, vejo repentistas, cordelistas, meninos vestidos de Mateus, homens pintados de dourado fazendo do brincar de estátua a sua sobrevivência, malabaristas, vários artistas populares, o seu amado universo. Seu legado servirá de inspiração a muita gente que hoje tateia no escuro. É, caro Oswald, quem sabe a morte não seja dormir, talvez sonhar?