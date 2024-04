Deixem as coisas em paz!

Perguntam-me se sou a favor ou contra a junção dos dois mercados de ferro na Aldeota. Respondo que a idéia não é nova e não me agrada. Valho-me da história desta maltratada e louca cidade, sempre avessa ao seu passado e com uma interpretação maluca da palavra inovação, para sustentar meu ponto de vista. Às vezes acho que, por falta do que fazer ou por preguiça de enfrentar os reais problemas de Fort City, nossas autoridades ficam por aí inventando falsos dilemas num diversionismo atroz. Fariam melhor se arrumassem uma trouxa de roupa suja para lavar. Neste fim de semana, poucas praias da cidade estão aptas à balneabilidade em razão dos esgotos clandestinos que são levados ao mar pelas chuvas. Esse é um impasse verdadeiro. Quem se habilita a solvê-lo?

Em 1897, o velho Mercado de Ferro foi inaugurado na Praça Carolina, atual Praça Waldemar Falcão, no Centro de Fortaleza, nas gestões do intendente Guilherme Rocha e do presidente Nogueira Accioly. Produzido em Orleans pela empresa francesa Guillot-Pelletier, representava o máximo da tecnologia da arquitetura portátil em ferro fundido, com seus dois pavilhões e a passarela central. Em 1938, com o sucesso do Mercado Central, foi desmembrado: uma parte foi instalada na Praça Visconde de Pelotas, no Outeiro, ganhando o nome de Mercado dos Pinhões, e a outra penou por muitos anos nas proximidades do Mercado São Sebastião, sendo somente em 1968 implantada na Aerolândia. A circulação intermediária que as unia perdeu-se, como tudo aqui.

Os dois bairros adequaram seus desenhos à chegada dos dois entrepostos. Em torno do Pinhões estabeleceram-se uma feira, restaurantes e um comércio de objetos metálicos. À volta do da Aerolândia, outra feira e algumas residências. Tornaram-se referências nesses territórios, viraram alvo dos afetos dos moradores destes. Ambos foram restaurados, mas já carecem de cuidados de conservação e restauração. Todavia, o grande pepino são as suas utilidades: destituídos da função comercial, são apenas grandes naves vazias onde nada acontece. Com a derrocada dos mercados (menos o São Sebastião e o da Messejana) e das feiras públicas (a da Gentilândia faz pena ver) e a mudança dos hábitos alimentares da população, rogam agora por novos usos.

Mas não será juntando as duas partes que a questão se resolverá, ainda mais quando tal operação se pretende fazer sem a participação da comunidade. A ideia de desmontar o Mercado da Aerolândia e uni-lo ao dos Pinhões, na Aldeota, já evidencia um certo gosto esnobe e elitista. E se fosse o contrário? Não seria o bairro dos aeronautas mais carente de equipamentos públicos? A estrutura portante do edifício, erguida em ferro francês e com bases de granito cearense, 127 anos nos couros, aguentaria os processos de desmanche e remontagem? Não seria impor a uma vetusta construção um esforço grande e desnecessário? Não seria melhor definir ofícios contemporâneos às duas edificações para que participem da dinâmica urbana? Ora, deixem-nas em paz!