Hospício Terra

Estava eu levando a passear o meu dolce far niente num desses shoppings por aí quando ela apareceu. Forte (para não dizer gorda), roupa multicolorida, sapatos de cores diferentes, maquiagem carregada e o cabelo negro/louro à la Ana Maria Braga em trancinhas. Nunca a havia visto, mas havia algo de familiar no jeito dela. Quando me viu, sentou-se à mesa e foi logo gritando: "Diz aí, macho véi, há quanto tempo! Égua, cara, tu tá é acabado...". Depois dessa agradável recepção, menti: "Oi, querida. Pois é, quanto tempo. Você está muito bem". "Muito bem nada, eu estou é ótima, com tudo em cima e pegando na chave". A garrafa térmica com estampa de onça era aberta por ela a cada três minutos, sede grande. "Tenho que achar um assunto", pensei, "antes dela berrar de novo".

"Como vai a vida? O que você faz?", indaguei. "Me formei em Direito, trabalhei anos e anos como advogada até ficar de saco cheio. Hoje sou influencer, bebê", respondeu. "E o que diabo é influencer", perguntei, me fazendo de doido. "Ah, não sabe, não? É quem dá pitaco em tudo que é tema, moda, gastronomia, viagens, uêi ofi láifi, essas coisas. Sou blogueira. Tenho milhões de seguidores nas redes sociais. Vivo de monetização", sapecou. De repente, sacou da bolsa gigante um celular de última geração, o qual manejava com uma destreza de craque. "Desculpa, é que uma criatura lá do Japão está me consultando sobre um tipo de make que ela quer usar". Num inglês de porta de hotel, sugeriu sua dica de beleza à japa. "Ei, cara, não vai me pagar nem um café? Lai vai, é liso...".

Rubiácea comprada e sorvida em sôfregos goles, ela disse: "Tá na hora de amamentar o meu casal de gêmeos". Ato contínuo, tirou da bag dois babies reborn e, abrindo a blusa, colocou um dos volumosos seios para fora, para alimentá-los, para meu completo desespero. "O que é isso?!", quis saber, o coração aos pulos. "Ora, para qualquer lugar que eu vou levo os dois. O menino veste azul e a menina rosa". "Minha senhora, tenha modos!", adverti-lhe. "Ei, cara, tu é doido ou é comunista?! Essa tua reação me deixou nervosa!". Abriu a sacola imensa mais uma vez e de lá tirou uma chupeta, colocando-a na boca. "Quem sabe assim eu me acalmo, macho véi, viu?", reclamou numa bela gaitada. Tão rápido como chegou, sumiu. Pânico. Olhei em volta e os clientes me fitavam.

Súbito, aparece um funcionário do shopping com um risinho no canto da boca. "Perdão, senhor, estamos fazendo um teste com os nossos frequentadores. A senhora que estava aqui não existe, era um holograma criado por IA", curtiu. Aí foi a minha vez de mangar do sujeito: "Pois é, já estava preparado para falar com ela sobre a adultização das crianças, a infantilização dos adultos, as paquitas das apresentadoras blondies da Globo, o frisson da dança na boquinha da garrafa, entre outros papos". "Ah, então o senhor desaprova esses tipos de comportamento? São tão normais hoje. É a evolução dos tempos", tascou. "Se você não fosse uma imagem, já teria levado uma mãozada nos beiços", falei-lhe. O sujeito saiu correndo. Acordei suado. E assim caminha a humanidade, louca...