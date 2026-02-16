De orelhas e orelhões

Ao Prof. Hist. Evaldo Lima

Tal como o Orelha, cão famoso das ruas de Florianópolis, que teve que sofrer eutanásia por não aguentar as terríveis dores causadas pelos pregos que alguns delinquentes juvenis cravaram na sua cabeça (e que, como prêmio pelo crime que cometeram, ganharam uma viagem à Disney), parece que os orelhões terão o mesmo trágico fim. Os cruéis maus tratos impingidos ao pobre cachorro, coisa de gente ruim e covarde, trouxe de volta a pauta animal ao debate público. Quem me conhece sabe que não gosto de bicho (e de muitas pessoas também), mas isso não é motivo para cometer atrocidades contra os dois grupos. Triste foi ver os pais dos pilantrinhas presenteando-os com uma bela trip à Terra do Mickey e ameaçando quem lhes cobrava responsabilidades. Típico do povo do lado de lá.

Mas, e quanto à morte anunciada dos Telefones de Uso Público – TUPs, nome técnico dado aos famosos equipamentos de comunicação que tanto quebraram o galho da população brasileira? Segundo a Anatel, com a mudança de prestação do serviço, as concessionárias de telefonia não têm mais a obrigação de manter os orelhões em funcionamento no país. Mesmo assim, ainda há cerca de 38 mil deles operando no Brasil. Não se sabe quantos ainda existem na ativa em Fort City, mas sabe-se que há muitos espalhados nos bairros da cidade, a maioria no bagaço. Assim como os guarda-chuvas, silentes vítimas da ingratidão humana, o orelhão transforma-se em objet oublié, objeto esquecido, fadado ao limbo. Já há quem sofra com isso, propondo que os TUPs virem peças de museu.

Ícone urbano entre as décadas de 1970 e 2000, quando ter telefone era coisa de rico, os orelhões conquistaram a simpatia popular pela sua praticidade e pelo grande número de aparelhos à disposição das comunidades. Lembro-me das imensas filas que se faziam para utilizá-los nas praças, locais preferidos para a sua instalação. Para fazê-los funcionar, primeiro veio a ficha metálica, geradora de uma gíria até hoje empregada para frescar com alguém que não entendeu algo. Depois surgiu o cartão magnético, em suas variadas versões. Há quem pense que estou falando de coisa que aconteceu no século XIX, mas foi um dia desses. Quantas alegrias, tristezas, fofocas, maledicências, recadinhos, namoricos, conversas sérias ou banais os orelhões transmitiram... Caiu a ficha?

Mais um item tecnológico assassinado pelo telefone celular, ao orelhão o que restará? Ser reverenciado como parte da história da comunicação do país? Servir como suporte a instalações artísticas? Transfigurar-se em obra de arte ou objeto de decoração de ambientes? Ou simplesmente ter os seus materiais reaproveitados nos depósitos e usinas de reciclagem? Assim como muita gente já chora a falta do Orelha, vou sentir saudade dos orelhões. Reféns de um atroz etarismo que se manifesta em vários quadros da vida cotidiana, vamos trocando as coisas antigas (ou como dizemos, réias) por outras novas num redemoinho cuja energia é o desejo de ser e estar up-to-date. Havia um perto do escritório. Sumiu. Aonde Hermes, o deus grego das mensagens, o levou? Quem saberá...

