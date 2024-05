Foto: Divulgação Rômulo Moreira Conrado, procurador da República

Os recentes acontecimentos trágicos do Rio Grande do Sul, nos quais se soma à força da natureza uma série de ações e omissões humanas, evidencia a necessidade de se observarem novos paradigmas no enfrentamento da questão ambiental, considerando as notórias transformações climáticas que causam desde inundações até a desertificação do semi árido brasileiro, comprometendo a qualidade de vida de toda a população.

Com efeito, desde o advento da era industrial, e notadamente com o fortalecimento do consumismo levado às últimas consequências, que ensejam um total esgotamento dos recursos naturais, a proteção ao meio ambiente era inicialmente olvidada por completo, até o momento em que o consenso científico, não superado por teóricos das redes sociais, demonstrou a influência das ações humanas em fatores como o aumento da temperatura da Terra.

A partir daí, passa-se a adotar no Direito a lógica de conciliação entre os interesses ambientais e outros valores em conflito, sob os rótulos de desenvolvimentismo, geração de empregos e direitos de propriedade, modelo ainda predominante e que, via de regra, autoriza o parcial sacrifício dos recursos naturais sem uma adequada compreensão de seus impactos, estabelecendo uma relação sem uma análise dos custos e benefícios.

Mais recentemente, para complicar esse cenário, se assistiu a um processo de significativa desregulamentação e desmonte de órgãos de fiscalização, subordinando por completo a proteção da natureza ao poder econômico, cujos resultados se pode enxergar, trazendo fortes retrocessos a uma tutela que deveria ser ampliada, e nunca diminuída.

Necessário e urgente portanto avançar na proteção da natureza observando a supremacia do interesse ambiental, autêntica condição para a vida em sociedade, ante o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sem o qual restará prejudicada a sobrevivência das futuras gerações, sendo portanto urgente que União, estados, municípios e toda a sociedade se comprometam com esse novo paradigma.