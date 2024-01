Quem tem medo do homem negro?

Foto: Globo Davi tem protagonizado atritos no BBB

"Eu tenho medo real de falar com você (...) Você tem uma forma de se comunicar que é no grito, forma agressiva, que intimida”. Houve um momento em que Davi Brito, um homem preto membro do grupo Pipoca do BBB 24, ouviu essas palavras de uma mulher branca.

Ela pintou o estereótipo do negro raivoso, uma espécie de manipulação racial que coloca esse homem em lugar de alguém ameaçador, hostil. O preto vira perigoso para a sociedade quando reage de forma expressiva a movimentos que julga agressivos ou fora da proporcionalidade.

Leia mais Aquilombamento: negros precisam de espaços de fortalecimento mútuo, diz Izabel Accioly Sobre o assunto Aquilombamento: negros precisam de espaços de fortalecimento mútuo, diz Izabel Accioly

Foi a escritora feminista estadunidense Audre Lorde quem disse que a raiva é cheia de informação e energia. E isso diz muito sobre reações diversas ao racismo em produtos audiovisuais como o BBB ao longo dos últimos anos.

Percebe-se o quão complexa e contraditória é a realidade de um homem preto quando nos deparamos com falas como as de Davi, que insiste em reafirmar sua masculinidade como forma de se colocar no mundo. Ou quando Lucas Luigi precisou ser repreendido pela colega de confinamento Leidy Elin, uma mulher negra, por tê-la chamado de "macaca" — um termo pejorativo e, acima de tudo, inaceitável.

Nem toda pessoa preta foi racialmente educada ou, mesmo que esteja nesse processo, está fora de contradição. São indizíveis as repercussões sociais do racismo estrutural. E não é apenas o letramento racial que vai resolver isso. Há muito que nós, enquanto sociedade — e humanidade —, precisamos construir e desconstruir no que diz respeito a formas de pensar. Decolonizar conceitos. Há toda uma interseccionalidade que precisa ser levada em conta.

Muito me marcou quando a escritora Carla Akotirene Santos, doutora em Estudos de Gênero, Mulheres e Feminismos pela UFBA, publicou que "as relações entre os grupos humanos implicam em discursos pelos quais são identificados e identificam os outros durante a socialização", seja para tornarem-se homens ou mulheres.

Em outro momento do texto publicado no Instagram, Akotirene, que também é consultora em Equidade Racial e de Gênero, afirma que restou para o "cara homem", como Davi faz tanta questão de se afirmar, "assumir as consequências dos seus atos, falar firme e olhando dentro do olho".

Lembro de ter lido Audre Lorde falar também que sua "resposta ao racismo é raiva". Ora ignorada, ora sendo alimentada por ela. À Wanessa Camargo, de quem Davi ouviu que tem medo de falar com ele, o motorista de aplicativo baiano respondeu: "Não sou bicho, sou ser humano. Não precisa ter medo de mim". Davi está certo. O homem negro não é uma coisa.