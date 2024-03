Davi, Wanessa e o inferno da branquitude

Foto: Globo Wanessa Camargo foi desclassificada do BBB24 após Davi relatar agressão

Não faz muito tempo que escrevi nesta coluna sobre o arquétipo do negro raivoso. A discussão veio a partir da narrativa conflituosa entre Wanessa Camargo e Davi Brito no Big Brother Brasil (BBB) 24. Agora, quase dois meses após o início do programa, Wanessa foi desclassificada por agressão a Davi.

Não vou entrar no mérito se concordo ou não com a expulsão, se foi ou não agressão; mas há de se dizer que houve o relato de uma vítima que se sentiu agredida dentro de uma casa repleta de câmeras. A denúncia foi apurada pela produção do programa, que viu razão em desclassificar a cantora. Davi sabia do seu direito e reivindicou que fosse respeitado. Agressão não é tolerada no BBB.

O programa exibido nesse sábado, 2, mostrou o momento em que Wanessa entra no quarto e verbaliza um pedido de desculpas a Davi, que estava dormindo, por ter entrado de repente. Não demorou para que ela fosse novamente em direção à cama dele e o contato físico acontecesse. Após a expulsão da participante, os colegas de confinamento colocaram Davi contra a parede a respeito da agressão.

O que mais vi de provocador nesse caso, no entanto, não foi a suposta agressão, a reação imediata de Davi ou a própria expulsão. Mas a reação das pessoas ao redor dele e também de quem acompanha o programa do lado de fora, principalmente culpabilizando Davi pelo episódio. E não falo apenas de pessoas brancas.

Dentro da casa, os comentários em defesa a Wanessa foram de "ela não sabe nem xingar" a "ela não machucaria nem com palavras". Houve quem chamasse Davi de "maldoso" e o acusasse de fazer "jogo sujo", no programa e nas redes sociais.

Em uma conversa entre colegas de redação, a jornalista Jéssika Sisnando, repórter de segurança pública do O POVO, lembrou que, no âmbito da Justiça, por exemplo, há agressões, lesões e mortes que não são intencionais. Mesmo sem intenção, a pessoa pode responder e ser punida judicialmente. Ou seja, uma agressão não deixa de ter acontecido só porque não houve intenção.

No Instagram, o jornalista e dramaturgo premiado Adalberto Neto destacou que "vítimas que fazem parte de grupos minorizados costumam nunca ter razão quando sofrem alguma injustiça". Ele destaca que o fato de Wanessa ser uma mulher branca e Davi ser um jovem negro mostra que o recorte de raça vem sempre antes do recorte de gênero.

Não me entendam mal.

Não quero esvaziar uma pauta importante, banalizar o que é uma agressão nem elaborar sobre as repercussões disso no "mundo real". Há de se considerar, contudo, que há um contexto racial que tem se desenhado nessa narrativa forjada de realidade e imaginário que é o reality show. E o racismo tem sido parte fundamental das narrativas do BBB ao longo dos anos (vide Babu, Lucas Penteado e Fred Nicácio).

A relação entre Davi e Wanessa, cercada por uma maioria na casa que está sempre a favor da artista, fala muito sobre branquitude. Esse fenômeno pujante que constrói a perspectiva branca como superior, sucedendo uma série de vantagens - sejam elas sociais, econômicas ou até mesmo simbólicas - que as pessoas brancas têm de garantia em uma sociedade racista.

O que me parece aqui é que a branquitude não aceita se ver como agressora, culpada, passível de cometer algo visto como ofensa à integridade física ou psicológica de outras pessoas.

No fim, lembro de uma frase dita pela linguista e escritora Conceição Evaristo no festival Negritudes, em setembro de 2023: "Para a gente sobreviver a esse inferno que a branquitude nos coloca, é preciso esse espírito quilombola. Porque, senão, nós ficamos para trás".

