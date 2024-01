A crise da narração e a saúde mental

Foto: DIVULGAÇÃO Sabrina Matos, psicólogca

Neste janeiro branco no qual enfatizamos a importância da saúde mental, diversos aspectos nos chamam a atenção. A medicalização da vida certamente é um deles. Um outro é a crise da narração, título de um dos mais recentes livros do filósofo coreano Chul-Han que aponta como a sociedade atual está perdendo a capacidade de criar e apreciar narrativas significativas e como tal fato diz da nossa saúde mental.

De fato, não é novidade para ninguém que vivemos em um tempo onde o outro não nos diz respeito. Em um tempo narcísico é o "eu" edemaciado o que prevalece. Meu umbigo é o centro do mundo exatamente porque o narcisismo elimina o olhar em favor da imagem imaginária do espelho. Em um tempo onde o "like" é o que importa, onde explicitar a vida para receber coraçõezinhos de desconhecidos é o que é bacana, também Paulo Freire nos vem à tona quando apontava (nos anos 70) a tendência necrófila da sociedade de consumo que não quer sujeitos desejantes, lutadores e transformadores. O que essa sociedade de consumo quer é direcionar as energias de todos para obter lucro. É a instrumentalização da vida. O Big Brother, na sua 24ª edição que o diga! Assim como a cultura da medicalização da vida na qual os sujeitos são consumidores de medicamentos, de hábitos e de produtos que nada têm a ver com a vida, mas com a morte, como diz o colega Walter Ferreira.

A narração pressupõe escuta e uma atenção profunda, exatamente o que falta nas relações mediadas pelos dispositivos tecnológicos como os smartphones, por exemplo. Como diz o coreano e também como assistimos no dia a dia, as pessoas estão visivelmente cada vez mais com menos paciência para escutar e também para narrar. Não por acaso Chul-Han cita Sigmund Freud e seu método, a psicanálise, que tem como sustentação a fala. Fala livre (associação livre ou também denominada "talking cure") na qual o paciente vai desbloquear sua história, já que os transtornos psíquicos são expressões de uma narrativa bloqueada.

Portanto, como sinaliza o filósofo coreano e professor da universidade de Berlim, somente a psicoterapia e a psicanálise ainda mostram reminiscências do poder curativo da narração.