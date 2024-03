Por quantas vulnerabilidades Karine passou antes de morrer?

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL - TABUBA- CAUCAIA

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) garante o direito à vida, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Quantos desses direitos foram garantidos à Ana Karine? A quantas vulnerabilidades ela foi exposta ao longo da sua breve vida de seis anos?

Encontrada morta com sinais de abuso sexual, Karine nunca teve convivência com pai e mãe. O genitor é desconhecido e a genitora é usuária de drogas e apresenta problemas psiquiátricos. Das pessoas que a criavam, a única informação sobre os três primeiros anos de vida dela é de que “morava com outros avós”.

Nos seus outros três anos, dividiu a casa com dois primos, uma tia-avó e uma bisavó. Os familiares não souberam falar muito sobre seus gostos, o desempenho na escola, os medos, a brincadeira preferida.

Dos vizinhos, só ouvi que ela era uma menina que “acompanhava quem estivesse indo para a escola”. Ninguém pareceu a conhecer o bastante também para dizer se ela era falante ou alegre, características facilmente identificáveis em uma criança.

Essa é a mesma lógica de sobrevivência de tantos outros meninos e meninas no nosso Estado - e destaco aqui a evolução de políticas públicas para este público.

Muitas crianças não sabem bem de onde vieram e têm inúmeras incertezas sobre para onde irão. E no meio delas, muitas vezes, cenas de crime, corpos estendidos, perda de familiares, abusos.

No Ceará, de acordo com dados do Unicef, 1,3 milhão de crianças e adolescentes vivem abaixo da linha da pobreza e sofrem a restrição de algum dos seus direitos básicos.

A pobreza não elimina sentimentos e cuidados, mas os contextos sociais influenciam no tempo disponível, na atenção dispensada, nos cuidados efetivos.

Interfere na falta de acesso à políticas públicas fundamentais de proteção e garantia do que está no ECA. E chega a questões como sociabilidade, autoestima, autoconhecimento. A rede de proteção de uma criança precisa ser ampla, forte e coletiva.

E vendo as circunstâncias da vida e morte de Karine, faço essa pergunta novamente: por quantas vulnerabilidades Karine passou antes de morrer?