Preparação pública para o ITA feita por escolas particulares

No último dia 26/3, o governador Elmano de Freitas assinou parcerias com os grupos educacionais Ari de Sá e Farias Brito para a implementação de cursos preparatórios para o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (PreparaITA) na rede pública estadual. Em princípio, há vantagens. Reconheço o trabalho notável que as duas instituições vêm desenvolvendo com os estudantes para o ingresso de, cada vez mais, cearenses no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), escola de ensino superior público da Força Aérea Brasileira, agora, com sede também em Fortaleza. A notoriedade é enaltecida e legitimada pelos quatro cantos do Brasil.

Na verdade, oficializou-se o que, já há um bom tempo, é praticado por várias escolas particulares. Não é segredo para ninguém que as grandes redes buscam os bons estudantes de escola pública e dão a eles bolsas de estudo, principalmente, para os anos finais do ensino fundamental e todo o ensino médio, a fim de que eles sejam preparados para os cursos mais concorridos das universidades públicas brasileiras.

Afirmo com certeza essa prática porque já fui professora, em uma dessas escolas, de uma turma niveladora de estudantes “caçados” na rede pública. Muitos dos alunos participam dessas turmas antes de ganharem a bolsa. Por elas, a escola faz a seleção da seleção. Dos bons, só ficam os melhores. Parte do resultado disso a gente confere nos outdoors dos primeiros lugares que inundam a cidade, todo início e fim de ano, e que desafiam o pensar em uma educação básica mais humana, significativa e crítica, alinhada com as necessidades coletivas e ambientais, menos mecânica, conteudista, egoísta e competitiva. Mas isso é assunto para um outro texto.

Pois bem. É óbvio que associar as duas grandes redes cearenses à formação ao ITA é automático, para todos nós. Minhas reflexões são: enquanto sociedade, que possui cerca de 80% de suas crianças e adolescentes matriculados na rede pública de ensino, o que queremos valorizar com essa parceria? Em qual rede queremos investir, de fato, para que mais estudantes tenham acesso à educação pública, universal e de qualidade, desde cedo?

Em qual rede estamos dispostos a concentrar todos os nossos esforços de trabalhos e de investimentos para vê-la se fortalecer cada vez mais e mais? São essas questões que me inquietam ao ver investimento público amplificando o poder de um setor privado já bilionário, a que bem poucos têm acesso, para fazer com que estudantes de escolas públicas entrem em universidades públicas de excelência.

O público sendo mediado pelo privado para ter acesso ao público. Não é estranho? Não seria mais coerente investir em uma educação pública que se torne incrível e aprove, por seus méritos, estudantes da rede em universidades públicas incríveis? Não é essa a propaganda que queremos fazer daqui a alguns anos? Ter o ITA no Ceará é uma grande oportunidade, inclusive, para que os nossos talentos sejam mais bem aproveitados aqui mesmo no Ceará, honrando o estado do fundador do Instituto.

Podemos nos tornar um grande polo de tecnologia aeroespacial. Mas, até lá, há vários questionamentos sobre os quais precisamos refletir, mas, por enquanto, um deles se sobressai nas minhas análises da situação:

Por que não aproveitar a implantação do ITA aqui para investirmos ainda mais nos nossos professores da rede pública? Isso passa também pela valorização social que o Estado dá a eles. Ao transferirmos a responsabilidade de formação à rede particular, descredenciamos nossa rede pública. Buscamos fora e relegamos a um valor secundário grandes potenciais que já temos dentro de casa.

Ah, é material que não temos à altura? Invistamos em material, invistamos, então, tempo e pesquisas para a preparação desse material aos nossos estudantes. O senso comum diz que boa parte da formação regular para o vestibular, vinda do ensino público, não é boa. Nossas iniciativas vêm desfazendo essas crenças do senso comum? Ou não?

Fui professora e mãe da rede pública durante muito tempo. Hoje, atuo como pesquisadora. Um dos cansaços que mais se manifesta no universo público da educação, vivida por quem está no chão da escola, vem dos discursos, principalmente, de quem é responsável pela implementação de políticas públicas para o setor. Todos enaltecem a educação pública. O Ceará é, inclusive, exemplo.

E, sim, avançamos muito. Há o que se comemorar! Mas a credibilidade vem da prática constante e sempre coerente, e não de discursos. Filhos de gestores públicos não estão na rede pública, por exemplo. No caso em análise, a formação de estudantes de excelência da rede pública não está sendo atribuída pelo Estado à rede pública.

Poderiam, os mais imediatistas, me falar: ah, mas já vai haver a seleção para o ITA, precisamos de preparadores já experientes. E quando vai ser o tempo? Aliás, quem disse que já não temos equipe e material prontos na nossa rede pública?

Escrevo este texto com grande respeito às redes particulares, da qual já fiz parte. Também com profundo respeito aos fazedores da atual secretaria da Educação do Governo do Estado, que têm se esforçado para melhorar o Ceará. Mas é que somos feitos de experiências. E as minhas percepções foram moldadas dentro das salas de aula da educação cearense, públicas e particulares, sob vários pontos de vista. Para mim, o fortalecimento de todos os aspectos da rede pública da educação básica é inegociável. Para mim, cada passo que se dá na direção do enaltecimento do ensino público precisa ser por meio da valorização do próprio ensino público.