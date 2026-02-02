Logo O POVO+
O papel da IA nas atividades escolares
Foto de Sara Rebeca Aguiar
clique para exibir bio do colunista

Jornalista, Professora, Empreendedora social, Mestre em Educação (UFC). Nesta coluna Cidade Educadora, escreve sobre os potenciais educativos das cidades, dentro e fora das escolas

Sara Rebeca Aguiar cidade

Sem intenção pedagógica específica, o uso da IA pode ocasionar desinteresse e preguiça para refletir e questionar a realidade, além de prejudicar a aquisição de habilidades a longo prazo
Imagem ilustrativa de apoio (Foto: Pexels/Ryutaro Tsukata)
Foto: Pexels/Ryutaro Tsukata Imagem ilustrativa de apoio

Lançado na última semana, o relatório 2026 Perspectivas da Educação Digital da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) analisa pesquisas emergentes que apontam que a Inteligência Artificial Generativa (GeneAI) pode apoiar a aprendizagem quando guiada por princípios pedagógicos bem definidos.

No entanto, se usada sem orientação pedagógica, a demanda de tarefas para a IAG pode até melhorar performances de apresentações com tempo prévio de produção, porém sem ganhos, e mesmo com retrocessos, para a aprendizagem real e contínua.

De acordo com o relatório, delegar tarefas cognitivas a chatbots de IAG cria riscos de preguiça metacognitiva e desinteresse, o que pode prejudicar a aquisição de habilidades a longo prazo.

A pesquisa reforça que, embora os alunos com acesso a ferramentas de IAG produzam trabalhos de maior qualidade do que seus colegas, essa vantagem desaparece — e, às vezes, se inverte — quando os estudantes são submetidos a provas em que não há nenhum acesso às ferramentas dessa tecnologia.

Por outro lado, o documento menciona as vantagens da IAG quando se trata de estratégias de ensino, como as utilizadas em cenários de aprendizagem colaborativa, alinhados com a ciência da aprendizagem. Nesse caso, as ferramentas de IAG podem aumentar o conhecimento dos alunos, fortalecer suas habilidades de argumentação e tornar as ferramentas digitais tradicionais mais envolventes e eficientes.

Ou seja, a IAG, quando programada a partir de um propósito pedagógico bem determinado, funciona para potencializar o filtro, a organização e a robustez das pesquisas feitas na internet, sem tirar dos próprios estudantes a capacidade de refletir sobre essas informações e de produzir, escrita e oralmente, suas próprias percepções sobre os assuntos.

Outro benefício relatado no relatório diz respeito ao aprimoramento das aulas pelo professor, seja na busca e organização por informações, seja na elaboração de ferramentas educacionais.

Ao integrar a experiência do professor com o processo de design da IA, há uma ampliação das possibilidades de ensino de um mesmo conteúdo, um ganho de tempo e de recursos ao professor, que jamais seria alcançado de forma isolada pela IAG, sem a intervenção pedagógica correta do educador. Para o funcionamento da escola, também há pontos positivos, conforme cita o estudo.

Pela IAG, é possível, por exemplo, otimizar a gestão de sistemas, aprimorando muitos fluxos de trabalho internos, auxiliar na criação de itens de avaliação padronizados e revisar alinhamentos curriculares.

Do que não se pode esquecer, no meio de tudo isso, é que a atividade do estudante de questionar, analisar, refletir, pensar e escrever por si mesmo jamais pode ser terceirizada para a IA.

O próprio processo de ler e de elaborar resumos de compreensão de textos maiores, maduros, com informações mais detalhadas, a partir da maturidade de compreensão leitora de cada fase, não pode ser repassado para a IA.

Não na idade deles, em que o aprendizado recai até sobre a maneira como aprendem. É preciso ensinar os estudantes a usar a IA para aprimorar o processo de aprendizagem. Nada de normalizar a prática destrutiva de copiar a pergunta do livro na caixa de pesquisa da IA, receber a resposta e, simplesmente, anotar, para entregar ao professor!

Aos pais e responsáveis, algumas sugestões

- Mantenha livros de pesquisa em casa, como dicionários e enciclopédias de Ciências, Artes, História, Filosofia. Diante da atividade da escola, acostume-os a, primeiro, consultar esses livros;

- Caso não tenha livros de pesquisa, esteja atento para que a consulta na internet seja por sites confiáveis. Evite a primeira recomendação proposta por sites de busca. E nada de, simplesmente, copiar o que está posto na internet. Depois da leitura, oriente-os para que respondam a atividade com as próprias palavras, a partir do que compreenderam;

- Sempre que puder, estimule-os à leitura dos livros, leiam juntos textos mais complexos (com atenção à idade), discutam sobre os textos que leram. A leitura estimula o foco, a concentração, a paciência de compreensão e traz repertório de ideias e de escrita formal. A conversa pós-leitura incentiva à interação de diversos pontos de vista, ao questionamento, à criticidade e à melhor assimilação do conteúdo.

- Mesmo passando o dia fora de casa, no trabalho, reserve 10 minutos para checar as atividades dos seus filhos, conversar um pouco sobre o que ele estudou, o que aprendeu de novo e de interessante naquele dia; compartilhe o que você sabe sobre o assunto, relembre alguma passagem do seu tempo de escola sobre o tema. Os filhos sentem o apoio e o afeto do pais, mesmo nesses momentos mais rápidos. E isso faz toda diferença no entendimento deles de que você valoriza a escola e o processo de aprendizado deles. Isso também é uma potente prova de amor.

Foto do Sara Rebeca Aguiar

Análises e tendências sobre os potenciais educativos das cidades.

