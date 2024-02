Direito do consumidor e casamentos: pode haver diferença de preços?

Foto: Freepik Oferta de serviços de beleza devem seguir o Código de Defesa do Consumidor

Outro dia vi uma notícia de uma moça que foi a um salão de beleza e solicitado um serviço de maquiagem. Não informou, na ocasião, que referida maquiagem seria para o seu casamento. Assim, pagou pelo selo serviço um preço menor do que se tivesse dito que era noiva.



Ao saber do ocorrido, a dona do salão se revoltou e disse que foi lesada com esta atitude, que a noiva era uma, em suas palavras, golpista. Desta forma, ficou claro que o salão cobra um valor para maquiagem simples (social) e um valor maior para maquiagens de noivas.

Essa atitude é correta? Pode um estabelecimento cobrar valores maiores quando o serviço é prestado em função de casamentos?



Essa prática é muito corriqueira, porém, há algumas ressalvas a se fazer sobre o tema. Se o serviço prestado for idêntico, seja para casamentos ou outras ocasiões, se for utilizada a mesma técnica, os mesmos produtos, o mesmo tempo de duração da produção etc., os valores devem ser iguais. Caso contrário, a prática é abusiva.

Ou seja, o que se leva em conta é a prestação do serviço ou a venda do produto. Não se pode, por exemplo, vender um bolo por um preço, e vender exatamente o mesmo bolo, com um preço mais caro, se for para um casamento. Agora, se há um adicional quando o serviço ou a venda é para casamentos, pode-se estabelecer valores maiores.



Por exemplo: se maquiagem para casamentos o salão utiliza produtos específicos de maior qualidade, justifica-se o aumento de preço. No caso do bolo, se os ingredientes para bolo de casamento forem mais caros, também é permitido reajustar o valor.

O que não é permitido é cobrar preços elevados somente porque o consumidor informou que é para seu casamento. Ele sempre terá a opção de pagar pelo serviço/produto que é destinado ao público em geral e utilizar em seu casamento.



O próprio Código de Defesa do Consumidor (CDC), em seu artigo 39 veda "exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva" e "elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços". Considerando que o serviço e a venda do produtos são os mesmos, não deve haver uma distinção no preço simplesmente por ser destinado a casamentos.

