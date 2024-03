Proteção contratual no direito do consumidor

Foto: FERNANDA BARROS Muitos destes contratos são na modalidade de adesão, ou seja, o consumidor tem pouco ou nenhum espaço para discutir as cláusulas contratuais, que já vêm pré-estabelecidas

Nas relações consumeristas é muito comum a celebração de contratos para venda de produtos (bens) ou de prestação de serviços. Referidos contratos garantem direitos e deveres para as partes envolvidas (consumidor e fornecedor).

Pois bem, o Código de Defesa do Consumidor traz uma série de regramentos que protegem esses contratos para que não haja abusos nem pegadinhas, principalmente em relação ao consumidor, já que este é considerado, em tese, o elo hipossuficiente da relação.

Muitos destes contratos são na modalidade de adesão, ou seja, o consumidor tem pouco ou nenhum espaço para discutir as cláusulas contratuais, que já vêm pré-estabelecidas.

Assim, o contratante simplesmente aceita essas cláusulas da maneira como elas são colocadas. Há de se ressaltar que existem os contratos que não são de adesão, são os chamados “paritários”.

Neles as partes contratantes têm margem para discutir as cláusulas contratuais. Porém, nestas duas espécies de contrato podem existir cláusulas abusivas. E isso é muito comum, basta ver o Judiciário abarrotado de ações consumeristas que se discutem abusividade de cláusulas.

Cláusula abusiva é aquela manifestamente prejudicial ao consumidor, desfavorável e ilegal, que não está de acordo com as normas do Código de Defesa do Consumidor. Ela não respeita seus direitos básicos.

O artigo 51 do CDC prevê que são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos.

E ainda diz mais, que nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis.

Ainda há várias hipóteses do que caracteriza essa abusividade, como as que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor; estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor, dentre outras.

Assim, como essas cláusulas são nulas de pleno direito, elas trazem nulidades absolutas que são declaradas pelo Juiz competente através de ação judicial ingressada por advogado.

