Conexão com a Internet e o direito do consumidor

Foto: © Dragana Gordic/Freepik A empresa de serviços de Internet tem responsabilidade se ficar comprovada a má prestação deste serviço



É de conhecimento geral que empresas que fornecem serviços de conexão com a Internet deixam a desejar na qualidade do seu produto. Não é à toa que referidas empresas possuem inúmeras queixas em sites como o Reclame Aqui e o Consumidor.gov, bem como em diversas ações judiciais.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor (CDC), essas empresas são obrigadas a prestarem serviços de forma contínua e de qualidade, atendendo às demandas dos consumidores.

Tanto que o CDC prevê que os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor.

Pois bem, agora vamos supor a seguinte a situação: uma consumidora, jornalista, contrata uma dessas empresas que fornecem conexão à Internet para sua residência, já que realiza trabalhos na modalidade home office. Em determinado dia ela vai ser comentarista na transmissão de uma partida de futebol, fechando contrato para receber um valor por este serviço.

Ocorre que na hora de se conectar com jornal para participar da transmissão do jogo de futebol, sua Internet não está funcionando, ou seja, houve queda de conexão, com interrupção na prestação do serviço. Assim, a jornalista não consegue trabalhar e perde o cachê contrato, ficando no prejuízo.

Neste caso, a empresa de serviços de Internet tem responsabilidade? Se ficar comprovada a má prestação deste serviço, já que este é considerado essencial, sim, a empresa responde por danos morais e materiais.

O fundamento também está no CDC. O código afirma que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

E, no caso concreto, ocorrendo a falha na prestação do serviço contratado e comprovados os danos materiais, a empresa tem responsabilidade em repará-los. Isso porque a prestadora de serviço de Internet deve garantir o funcionamento adequado dele, sob pena de responder pelos danos causados ao consumidor.